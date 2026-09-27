Lengyelországban gyártanák a Patriot rakétákat Ukrajna számára

Marcsák Gergely Nézőpont, Világ

Lengyelország azt javasolta, hogy az Ukrajna számára tervezett Patriot légvédelmi rakétagyárat ne ukrán, hanem lengyel területen hozzák létre, amennyiben Kijev megkapja az ehhez szükséges amerikai engedélyt. A javaslatot Magdalena Sobkowiak-Czarnecka lengyel védelmi miniszterhelyettes ismertette.

A lengyel kormány képviselője szerint Varsó már jelezte Washingtonnak, hogy kész helyet biztosítani az üzem számára. A kezdeményezés hátterében az áll, hogy egy Lengyelországban működő létesítményt a lengyel fél biztonságosabb helyszínnek tartana az ukrajnai gyártással szemben.

A lengyel védelmi tárca már korábban is felvetette az Egyesült Államok, Ukrajna és Lengyelország közötti együttműködés lehetőségét a Patriot rakéták gyártásában. Varsó emellett az európai Patriot-rakéta-szervizközpont létrehozásában is részt vesz: júliusban az Egyesült Államokkal, Németországgal, Hollandiával és Svédországgal együtt megállapodást írtak alá egy európai javítóközpont létrehozásáról.

A kérdés előzménye, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban arról számolt be: Donald Trump amerikai elnök támogatja, hogy Ukrajna licencet kapjon Patriot rakéták gyártására. A licenc átadását azonban az amerikai fél részéről még nem erősítették meg végleges döntésként.

Kárpátalja.ma

Forrás: apostrophe.ua

Forrás: Ukrán Elnöki Hivatal/UNIAN

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