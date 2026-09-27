Lengyelországban gyártanák a Patriot rakétákat Ukrajna számára

Lengyelország azt javasolta, hogy az Ukrajna számára tervezett Patriot légvédelmi rakétagyárat ne ukrán, hanem lengyel területen hozzák létre, amennyiben Kijev megkapja az ehhez szükséges amerikai engedélyt. A javaslatot Magdalena Sobkowiak-Czarnecka lengyel védelmi miniszterhelyettes ismertette.

A lengyel kormány képviselője szerint Varsó már jelezte Washingtonnak, hogy kész helyet biztosítani az üzem számára. A kezdeményezés hátterében az áll, hogy egy Lengyelországban működő létesítményt a lengyel fél biztonságosabb helyszínnek tartana az ukrajnai gyártással szemben.

A lengyel védelmi tárca már korábban is felvetette az Egyesült Államok, Ukrajna és Lengyelország közötti együttműködés lehetőségét a Patriot rakéták gyártásában. Varsó emellett az európai Patriot-rakéta-szervizközpont létrehozásában is részt vesz: júliusban az Egyesült Államokkal, Németországgal, Hollandiával és Svédországgal együtt megállapodást írtak alá egy európai javítóközpont létrehozásáról.

A kérdés előzménye, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban arról számolt be: Donald Trump amerikai elnök támogatja, hogy Ukrajna licencet kapjon Patriot rakéták gyártására. A licenc átadását azonban az amerikai fél részéről még nem erősítették meg végleges döntésként.

Kárpátalja.ma

Forrás: apostrophe.ua

Forrás: Ukrán Elnöki Hivatal/UNIAN

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