A német szövetségi parlament (Bundestag) elfogadta a 2027-es szövetségi költségvetést, amely összesen 11,612 milliárd eurót irányoz elő Ukrajna védelmi, biztonsági és stabilizációs célú támogatására. A törvényjavaslatot 316 képviselő támogatta, 260-an ellene szavaztak.

Az összeg legnagyobb részét, több mint 9 milliárd eurót közvetlenül Ukrajna támogatására fordítják a német védelmi minisztériumon keresztül. További mintegy 1,15 milliárd eurót különítenek el a Bundeswehr fegyverkészleteinek feltöltésére, miután a német hadsereg hadfelszerelést ad át Ukrajnának. Emellett közel 649 millió eurót szánnak az Európai Békekerethez való német hozzájárulásra.

A támogatási keret valamelyest meghaladja a 2026-os összeget, amikor 11,547 milliárd eurót irányoztak elő ugyanezen célokra.

A német kormány emellett arra is felhatalmazást kapott, hogy a következő évekre közel 8,7 milliárd euró értékben vállaljon pénzügyi kötelezettségeket. Ennek köszönhetően már 2027-ben megköthetik az Ukrajnának szánt katonai és egyéb támogatásokról szóló szerződéseket, amelyek kifizetései 2028 és 2031 között esedékesek.

Berlin tehát nemcsak a következő évre biztosít jelentős támogatást Kijevnek, hanem több évre előre is megteremti a további segítségnyújtás pénzügyi feltételeit.

A Bundestag által elfogadott 2027-es német szövetségi költségvetés kiadási főösszege 555,9 milliárd euró. Ez 31,4 milliárd euróval haladja meg az idei évre tervezett összeget.

Mindeközben Friedrich Merz német kancellár Brüsszelben elutasította az Európai Unió 2028–2034 közötti időszakra szóló hosszú távú költségvetésének kompromisszumos tervezetét. Álláspontja szerint a javasolt kiadások összértéke továbbra is túl magas, és az uniónak nem szabad újabb adósságokat felhalmoznia.

Kárpátalja.ma

Forrás: ua.news

Nyitókép: korábbi felvétel, bundestag.de

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