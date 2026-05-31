Bizonyíthatóan orosz gyártmányú volt a Galacon becsapódott drón

A szakértői vizsgálat egyértelmű következtetése, hogy orosz gyártmányú drón csapódott be péntek hajnalban a kelet-romániai Galacon egy panelházba – jelentette be vasárnap a román államfő.

Nicusor Dan a Facebookon közzétett, a drónról készült fotókkal illusztrált bejegyzésében rámutatott: a begyűjtött dróndarabokon látható cirill betűs felirata is igazolja, hogy

Gerany-2 típusú drónról van szó, az elektronikai alkatrészek, a navigációs rendszerek, a vezérlőmodulok, a hajtómű és a szerkezeti elemek pedig nagyon hasonlítanak a Románia területén korábban talált, orosz gyártmányú Gerany-2 drónok részegységeihez.

Az Agerpres hírügynökség által ismertetett szakértői jelentés kimutatta, hogy a gyártási jelölések, a műszaki feliratok, a szerkezeti sajátosságok és a felhasznált anyagok megegyeznek az elmúlt években vizsgált Gerany-2 drónoknál azonosított jellemzőkkel. Emellett a fizikai-kémiai elemzések is megerősítették ugyanazoknak az anyagoknak és üzemanyagoknak a jelenlétét, amelyeket ennél a dróntípusnál korábban többször azonosítottak.

Nicusor Dan szerint bebizonyosodott, hogy a Galacon talált roncsok egy orosz eredetű Gerany-2 dróntól származnak.

Nicusor Dan különösen súlyosnak nevezte, hogy egy ilyen szerkezet egy romániai lakóépületbe csapódott, személyi sérüléseket és anyagi károkat okozva. Megállapította, hogy ezért egyedül Oroszország viseli a felelősséget. Hangsúlyozta: a román állam alapvető kötelessége megvédeni polgárai biztonságát és az ország területi épségét, és ennek teljes határozottsággal eleget fog tenni.

Az államfő közölte, hogy

a vizsgálat eredményeit ismertetik Románia szövetségeseivel, a NATO és az Európai Unió illetékes szerveivel. Hozzátette, hogy Románia partnereivel együtt továbbra is dolgozni fog a szövetség keleti határának megerősítésén és saját polgárainak védelmén.

A román államfő azt követően tette közzé a szakértői vizsgálat eredményét, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök kétségbe vonta a Romániában becsapódott drón orosz eredetét.

A hirado.hu cikke nyomán

