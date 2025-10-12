Levizelte egy férfi a Szent Péter-bazilika főoltárát a Vatikánban péntek reggel, a 9 órás szentmise közben. A mostani az újabb gyalázatos eset azóta, hogy alig két és fél héttel ezelőtt megrongálták Szent II. János Pál pápa szobrát Rómában – írja a hirado.hu a New York Post cikkére hivatkozva.

Az ismeretlen férfi a péntek reggeli 9 órás szentmise közben mászott fel a Szent Péter-bazilika baldachinos főoltárára, majd

a hívek és a turisták szeme láttára és elborzadására látványosan letolta a nadrágját és levizelte az oltárt.

A megdöbbent tömeg rémülten nézte végig, ahogy a férfit gyorsan elrángatták az oltártól, és kikísérték a területről. A Szentszék sajtóirodája még nem adott ki közleményt az esettel kapcsolatban, azonban XIV. Leó pápa értesült a gyalázatos tettről, és sokkolták a fejlemények. Az esetről készült felvételek a közösségi médiában is megjelentek.

Az oltár letakarítását követően bűnbánati szertartást is végeztek a helyszín rituális megtisztítása érdekében. A mostani eset azért is kifejezetten botrányos és felháborító, mivel

a Szent Péter-bazilika baldachinos főoltárát pontosan azon a helyen emelték, ahol a hagyomány szerint az első pápa, Szent Péter sírja is található.

A helyszín központi jelentőséggel bír a római katolicizmusban, a bazilika XV. és XVI. századtól kezdődő felújítása során is ügyeltek arra, hogy a főoltár az eredeti helyén maradjon.

Forrás: hirado.hu