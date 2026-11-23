Az Európai Bizottság hétfőn bemutatta az Oroszország elleni 22. szankciócsomagra vonatkozó javaslatát. Az új intézkedések mintegy 60 orosz bank SWIFT-rendszerből való kizárását, az energiaszektorra és az úgynevezett árnyékflottára vonatkozó korlátozások szigorítását, valamint az orosz katonák és sportolók elleni szankciókat is tartalmazzák.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint az újabb korlátozások célja, hogy fokozzák a Moszkvára nehezedő nyomást, és rákényszerítsék Oroszországot az Ukrajna elleni háború befejezésére.

A javaslat jelentősen szigorítaná az orosz pénzügyi szektort érintő intézkedéseket.

Az Európai Bizottság mintegy 60 orosz bankkal szemben vezetne be tranzakciós tilalmat, és kizárná őket a nemzetközi bankközi fizetési rendszerből, a SWIFT-ből.

A korlátozások a kriptovaluta-platformokra és azokra a fizetési hálózatokra is kiterjednének, amelyeket Oroszország a szankciók kijátszására használ. Az unió a harmadik országok szerepét is vizsgálná, különösen azokét, amelyek segítséget nyújtanak Moszkvának a korlátozások megkerülésében.

A kriptovalutákkal kapcsolatos ügyletek ellenőrzésére külön munkacsoportot, a Crypto Sanctions Task Force-t is létrehozták.

Az energiaszektort érintő intézkedések értelmében megtiltanák az európai vállalatoknak, hogy szolgáltatásokat nyújtsanak az orosz energetikai infrastruktúra építéséhez, üzemeltetéséhez vagy javításához. A korlátozás az olajfinomítók mellett első alkalommal a villamosenergia-ipari szolgáltatásokra is kiterjedne.

A javaslat emellett több mint 70, az orosz árnyékflottához tartozó hajó szankciós listára vételét irányozza elő. A tervezet értelmében az összes olyan olajszállító is tiltás alá esne, amelyre Oroszországban kötöttek biztosítást.

A biztonsági intézkedések részeként megtiltanák az Európai Unió területére történő belépést azoknak az orosz veteránoknak, akik részt vettek harci cselekményekben. Az Európai Bizottság ezt azzal indokolja, hogy az érintettek az utóbbi idők szabotázsakciói miatt jelenthetnek biztonsági kockázatot az uniós tagállamok számára.

A javaslat szerint az uniós állampolgárok emellett nem tölthetnének be vezető tisztségeket Oroszországban működő vállalatok irányító testületeiben.

A szankciócsomag külön fejezetet szentel a sportnak és a kultúrának is.

Az Európai Bizottság megtiltaná, hogy orosz csapatok és sportolók Oroszország zászlaja alatt vegyenek részt az Európai Unió területén rendezett sportversenyeken, illetve használják az ország hivatalos jelképeit. Emellett korlátoznák az európai sport- és kulturális szervezetek orosz szponzoroktól származó finanszírozását, valamint az orosz állampolgárok részvételét az uniós székhelyű sportszövetségek vezető testületeiben.

„Álláspontunk egyértelmű: Ukrajnát megerősítjük a béke biztosítása érdekében, Oroszországnak pedig minden okot megadunk arra, hogy a békét válassza”

– hangsúlyozta Ursula von der Leyen.

Kárpátalja.ma

Forrás: hromadske.radio

Nyitókép: korábbi felvétel, EU/Dati Bendo

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