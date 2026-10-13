Ukrajnát beválasztották az ENSZ Emberi Jogi Tanácsába

Az ENSZ Közgyűlése október 13-án Ukrajnát is beválasztotta az Egyesült Nemzetek Szervezetének Emberi Jogi Tanácsába a 2027–2029-es időszakra. Az ukrán jelöltséget 162 tagállam támogatta.

Ukrajna ENSZ-képviselete az eredményt rekordmértékű támogatásként értékelte, és jelentős diplomáciai áttörésnek nevezte. Közlésük szerint a tagság előkészítése több mint egy éven át tartott.

Kijev célja, hogy a tanács munkájában hozzájáruljon az emberi jogok nemzetközi védelmének erősítéséhez, valamint felhívja a figyelmet az orosz agresszió emberi jogi következményeire.

Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa eközben bírálta Oroszország ENSZ Biztonsági Tanácsában betöltött szerepét, és úgy vélte, hogy az ország jelenléte a testületben ellentmond a józan észnek.

Kárpátalja.ma

Forrás: ua.news

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