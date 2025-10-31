Halálos áldozatai is vannak a New Yorkra lecsapott viharnak

Ketten életüket vesztették csütörtökön New Yorkban egy özönvízszerű esőzéssel járó viharban, amely házak pinceszintjét is elárasztotta, utakat tett járhatatlanná és a légi közlekedésben is késéseket okozott – írja a hirado.hu.

A rendőrségi közlemény szerint a mentésben résztvevő búvárcsoport egy 39 éves férfi holttestét szabadította ki egy háromszintes brooklyni ház pincéjéből, miután a tűzoltóságra a délutáni órákban bejelentés érkezett arról, hogy egy ember csapdába került a pincébe betörő víz miatt. A férfi a kutyáját akarta megmenteni, azért ment le a pincébe. Manhattanben egy 43 éves férfit találtak holtan egy apartmanház pincéjének víz alá került kazánházában.

A metropolisz egyes városrészeiben rekordmennyiségű csapadék hullott.

Az előzetes jelentések szerint csütörtökön a Central Parkban 4,57 centiméternyi eső esett, ami megdöntötte az 1917-es 4,17 centis rekordot

– közölte az országos meteorológiai szolgálat.

A LaGuardia Repülőtéren 5 centiméternyi csapadékot mértek, ami szintén megdöntötte az 1955-ös 3 centiméteres rekordot.

Csütörtökön New Yorkban különböző intenzitással órákig esett az eső. A közösségi médiára feltöltött videókon és fotókon látható, hogy az utcákat elöntő ár az autók lökhárítójáig ér, és a víz beömlött a metróállomásokra is.

A vihar a JFK, a LaGuardia és a Newark repülőtér forgalmában is fennakadásokat okozott.

A meteorológiai szolgálat Bronxban, Brooklynban és Queensben partmenti villámárvizek miatt adott ki riasztást.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: X/Weather Monitor