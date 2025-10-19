Elhunyt Ágh István költő

87 éves korában elhunyt Ágh István, Kossuth- és József Attila-díjas költő, író, műfordító, Nagy László öccse, a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának tagja.

A költő 1938. március 24-én született Iszkázon, parasztcsaládban. Eredeti neve Nagy István volt, de 1958-tól Ágh néven publikált, amit később hivatalosan is felvett. Bátyja Nagy László (1925–1978) költő. Iskolái után Budapesten az ELTE BTK magyar–könyvtár szakát végezte el.

1961–1962-ben az építők szakszervezetében, majd 1969-ig a Népművelési Intézetben volt könyvtáros. 1968 és 1970 között a Munka című folyóirat kulturális rovatának vezetője. 1975-ben az Új Írás versrovat-vezetője. 1985 és 1990 között a Magyar Nemzet szerződéses munkatársa irodalmi publicisztikára. 1997 óta a Hitel munkatársa. A közbeeső időszakokban szellemi szabadfoglalkozású író.

Első verseskönyve 1965-ben jelent meg. Azóta további 11 verseskötete, köztük az összegyűjtött versek (Boldog vérem, 1979) és a válogatott és új versek kötete (Mivé lettél, 1998) mellett 10 szépprózát, esszét és 5 gyermekirodalmi műveket tartalmazó munkája látott napvilágot.

Munkásságát több más elismerés mellett 1992-ben Kossuth-díjal jutalmazták.

Halálhírét az Alföld folyóirat jelentette be.

Forrás: Digitális Irodalmi Akadémia

Nyitókép: Wikipédia