Könyvajánló: kigyógyulni a háborúból – Trivoga
Nagy figyelmet érdemlő verseskötettel érkezett meg a magyar irodalomba Sz. Kárpáthy Kata. Az olvasók találkozhattak már kisprózáival és szabadverseivel folyóiratok, antológiák lapjain, mégis a Trivoga című kötetét nevezhetem igazi megérkezésnek. Jó érzékkel kötetbe szerkesztett költeményei együtt beszélnek megrázó hitelességgel az életünkről – háborúról, magányról, tragédiákról, nemzedékeken át hordozott traumákról és viselkedésmintákról.
Ennek az irodalomnak tétje van. Kellemetlenül szembesít önmagunkkal és azzal a világgal, ahol röhejesen okafogyott az angol ábécé utolsó betűiről (X, Y, Z) elnevezett generációkról beszélni.
Mert itt, az időtlen és betonszürke posztszovjet színfalak előtt a hétköznapok szereplői mind túl korán felnőtt emberek.
Őket családon belüli vagy nemi erőszak, családjuk szétszakadása, a háború valósága, az elvágyódás és a magukra utaltság tette éretté.
A Légiriadók, ünnepek, gyászok című ciklusban jut el a megszólaló a nehéz belátásig, hogy e mély szociografikus érzékenységgel megfestett díszletek közül kitörni „nem is olyan ördögtől való”.
Ennek pedig két módja létezik: a kivándorlás vagy a rakéta általi halál.
Az életösztön végül erősebbnek bizonyul. És ha már sikerült elindulni egy „mérsékelt éghajlat felé”, ahol nem terjeng halálszag a levegőben, nem visít a légvédelmi sziréna, nincsenek katonatemetések, sem gyakori áramszünet, akkor jöhetnek a saját belső démonok: a magány, a vágyakozás, és valami bizarr módon csábító nosztalgiával jelentkező honvágy.
Sz. Kárpáthy Kata verseskötete nem élet-, hanem nyers lélekrajz – kérdései, dilemmái sokunkat foglalkoztatnak.
Egyik fontos erénye pedig, hogy a kiút, a gyógyulás lehetőségével biztat.
Megváltástörténetek című ciklusában reménykeltő hangon szólal meg. Hőse a padlóra került ember, aki, ha nem is elszámol, de szembenéz múltjával, és saját sorsát kezébe tudja venni.
Jó szívvel ajánlom a Trivogát minden olvasónak. A kárpátaljai irodalomkedvelőknek azért, mert hangulatfestése, helyszínei, kölcsönszavai (marsutka, szvetafor, csekuska, bomzs, geroj, gyidu) képesek megidézni a szülőföldet, dilemmái pedig a háború miatt specifikusak is. Mindenki másnak pedig azért, mert hitelesen és egyedien szól erről a maroknyi magyar közösségről, illetve a traumafeldolgozás és az önmegváltás témájában általánosan emberi.
Nem mellékes, hogy egy érdekes egyéniség gondolataival ismerkedhetünk meg, akinek különös érdeklődését (pop)kulturális utalások széles skálája is bizonyítja. Az északi mitológiától Viktor Cojig, a Pussycat Dollstól Vangelisig sok minden belefér és szervesül ebbe a költői világba.
A kötet az ungvári InterMix kiadó gondozásában jelent meg. Mint a kiadó többi könyve, a Trivoga is elérhető egyetlen kattintással a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet honlapján.