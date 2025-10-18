Középkori kódextöredékeket tett online hozzáférhetővé az OSZK

A középkori Európa könyvkultúrájának különleges emlékei váltak elérhetővé az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) digitálistartalom-szolgáltató felületén, a Copián. A nemzeti könyvtár mintegy 400 kódextöredéket tett közzé a Fragmenta Codicum adatbázisban – írja az MTI.

A töredékek digitális másolata és magyar, angol, valamint német nyelvű leírása most először vált szabadon kutathatóvá az online térben. Az OSZK közleménye szerint a nemzeti könyvtár kézirattára őrzi Magyarország legnagyobb középkori kéziratgyűjteményét, amely mintegy 700 kódexet és ezernyi kódextöredéket foglal magába.

A magyar eredetű vagy Magyarországon használt középkori kéziratok száma viszonylag csekély, hiszen a történelem viharai során az egykori kötetek nagy része megsemmisült. Éppen ezért a töredékek – a hajdani könyvkultúra megmaradt darabjaiként – különös értéket képviselnek

– hangsúlyozták.

Kiemelték: a Fragmenta Codicum kódextöredék-adatbázis elérhetővé válása a Copia digitálistartalom-szolgáltató felületen a projekt országos kiterjesztésének első lépése. A dokumentumok rövid vagy részletes leírással, szakirodalmi hivatkozásokkal, három nyelven kerülnek fel a felületre, a nemzetközi szabványokhoz igazodva.

A tájékoztatás szerint a felhasználók nemcsak a leírásokat, hanem a kódextöredékek fotóit is tanulmányozhatják és letölthetik, így a középkori könyvkultúra különlegességei közvetlenül hozzáférhetők a digitális térben.

Mint a közleményben felidézték, a nemzeti könyvtárban őrzött kódextöredékek a VIII. és XVI. század közötti időszakból származnak. Anyaguk szinte mindig pergamen, azaz vékonyra hántott állati bőr. Ezek a lapok az idők próbáját is kiállták, hiszen rendkívül tartósak.

A könyvnyomtatás elterjedésével a kézzel írott, nehezen olvasható és drága kódexek fokozatosan háttérbe szorultak, lapjaikat pedig gyakran újrahasznosították: könyvkötő műhelyek előzéklapként, kötéstáblaként vagy aktafedélként használták fel őket. A későbbi restaurálások során ezeket a töredékeket lefejtették és külön gyűjteményekbe rendezték.

Az így megőrzött darabok között akadnak nemzetközi érdeklődésre számot tartó, valamint a magyar művelődéstörténet szempontjából kiemelkedő jelentőségű emlékek is.

A legkorábbi közülük a Beda Venerabilis-töredék, amelyet a Brit-szigeteken használt, kora középkori inzuláris írással írtak, és amely Szent Cuthbert szerzetes-remete verses életrajzának részletét őrzi.

A gyűjteményben találhatók liturgikus, kottás, világi, egyházjogi és teológiai írások, szentbeszédek, historiográfiai munkák, valamint ókori szerzők művei – a hét szabad művészet valamennyi ágát felölelve.

Néhány kódexből több lap is fennmaradt, mint például a zsolozsma liturgiájának énektételeit tartalmazó Budai antifonále vagy a Zalka-antifonále esetében.

Forrás: MTI

