Erdély Béláé a valaha eladott legdrágább kárpátaljai festmény

Erdélyi Béla egyik festménye a legdrágább kárpátaljai képzőművészeti alkotás, amely aukción kelt el.

A Rekordi Zakarpattya Facebook-oldal szerint Erdélyi Béla 1930-as évekből származó Trió festménye volt a legdrágább valaha eladott kárpátaljai kép.

A Trióért 2021 decemberében 83,6 ezer dollárt fizettek ki.

Mint írták, a festmény eladása mérföldkő volt, amely megerősítette, hogy Kárpátalja művészete nem csupán kulturálisan, hanem pénzügyileg is nagyértékű.

Kárpátalja.ma