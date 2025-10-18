Murányi Sándor Olivér könyvbemutatója Beregszászban

A mai napon, október 18-án mutatja be A szél hangjai című könyvét Murányi Sándor Olivér székelyudvarhelyi író Beregszászban. A szerzővel Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója beszélget – olvasható Murányi Sándor Olivér honlapján.

A közép-európai idő szerint 18.00 órakor kezdődő könyvbemutatónak az Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium ad otthont (Beregszász, Széna tér 1.). A szerzővel először találkozhat vidékünk közönsége.

„A szél hangjai című kötetem kassai bemutatóját életem első ukrajnai fellépése követi: kárpátaljai magyar testvéreinkhez érkezünk Csaba testvérrel, hogy személyesen találkozzunk, kezet fogjunk velük, és a könyvről beszélgessünk”

– olvasható a honlapon.

A számos irodalmi díjjal kitüntetett tízkötetes szerző egyben karatemester is, aki országos bajnoki címmel büszkélkedhet. Új prózakötetének fülszövege így fogalmaz:

„Történetek a vadon vadjairól, a mondák és keringők folyójáról, a Dunáról, halakról-horgászatról és egy zarándoklatról Assisibe. A természettől elszakadt ember kísérli meg, hogy visszataláljon oda, amit manapság inkább kihasznál, mint megbecsül.”

A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.

