Négyen kapták idén a Nemzet Művésze díjat

Négyen nyerték el idén a legrangosabb magyarországi művészeti elismerésnek számító Nemzet Művésze díjat, amelyet szerdán adtak át Budapesten, a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) székházában, a Pesti Vigadóban – írja az MTI.

A Nemzet Művésze díj Bizottság 2025-ben Geiger György trombitaművésznek, Kiss János balettművésznek, az MMA alelnökének, Kubik Anna színművésznek, az MMA rendes tagjának és Serfőző Simon írónak, költőnek, az MMA rendes tagjának ítélte oda az elismerést.

Az a négy nagyszerű művész, akik mától a Nemzet Művésze címet viselhetik, „a szívünkben már régen azok” – fogalmazott Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter, hozzátéve: „ez helyes, de nem elegendő”.

A Magyar Művészeti Akadémia feladata az, hogy az elismerésre azokat válassza ki, akik esetében az alkotói tevékenység olyan példaadó életúttal párosul, amelynek megbecsülése kiemelt fontossággal bír, magas minőségű, kikezdhetetlen, értékelvű, hazaszerető és példaadó művészeti pályafutást feltételez és díjaz – magyarázta Hankó Balázs.

„A Nemzet Művésze címmel azokat a művészeket ismerjük el, akik tehetségüket mesterséggé és hivatássá, a hivatásukat szolgálattá, a szolgálatukat pedig nemzeti értékké emelték” – mondta Turi Attila, az MMA elnöke köszöntőjében.

Forrás: MTI

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt