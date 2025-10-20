Két kárpátaljai szerző a PesText írópályázatának döntősei között

A PesText nemzetközi világirodalmi és kulturális fesztivál 2019 óta színesíti Budapest művészeti életét. Rendezvényei idén november 6. és 8. között lesznek látogathatók a Petőfi Irodalmi Múzeumban (Károlyi utca 16.) – olvasható a fesztivál honlapján.

A nemzetközi érdeklődésre is számot tartó rangos találkozó szervezői minden évben meghirdetik a PesText írópályázatát, melyre műfaji megkötés nélkül várnak magyar nyelvű irodalmi műveket. Az idei pályázat hívószava a „sejtés” volt, e fogalmat szabadon értelmezve alkottak a jelentkezők.

A pályaművek beküldői közül egy alkotó kapja a szakmai zsűri díját, illetve a pályázat tíz döntősének egyike olvasói szavazatok alapján nyeri el a közönségdíjat. A megmérettetés szakmai győztese idén Endrey-Nagy Ágoston lett Vitrinek című versével. Költeménye ide kattintva olvasható el a SZIFONline irodalmi és kulturális portálon.

Idén két kárpátaljai szerző sikeréért is szoríthatunk, akik műveikkel felkerültek a szépírói verseny tízes listájára. Kopriva Nikolett Alvók idején című verse és Kovács Eleonóra Vizualizáció című prózai munkája is esélyes a közönségdíjra. Írásaik ide és ide kattintva érhetők el.

Az olvasók által legjobbnak ítélt művekre a következő linkre kattintva lehet szavazni.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/PesText

Nyitókép: SZIFONline