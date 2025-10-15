RIT-tárlat nyílt Kijevben

A Kijevi Történeti Múzeumban október 15-én megnyílt a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának kiállítása. A tárlat a Női sorsok a kárpátaljai képzőművészek alkotásaiban címet viseli – olvasható a múzeum Facebook-oldalán.

Az esemény Magyarország Ukrajnai Nagykövetségének társszervezésében jött létre, és a kiállítást Heizer Antal nagykövet nyitotta meg. Két dátum foglalta ünnepélyes keretbe a rendezvényt, ugyanis Ukrajnában a napokban méltatták a festők napját, október 18-át pedig a magyar festészet napjaként tartjuk számon.

Mint a múzeum beszámolójában írják, a művészeti program középpontjában a nő szimbóluma áll. A kárpátaljai, kijevi és az ország keleti részén élő nők hasonló élethelyzeteken és érzelmi megrázkódtatásokon mennek keresztül. A háború kegyetlen valóságában még több felelősség nyomja vállukat, még több erőre és kitartásra van szükségük a mindennapokban.

A csoportos kiállítás résztvevői: Baraté Ágnes, Habda László, Homoki Gábor, ifj. Hidi Endre, Gogola Zoltán, Dikun György, Erfán Ferenc, Kulin Ágnes, Kopriva Attila, Kalitics Erika, Kutasi Csaba, Klisza János, Réti János, Ruszin Noémi, Román János Pál, Szocska László, Zsigó Olívia.

A munkák megtekinthetők a Kijevi Történeti Múzeum kiállítótermében (Bohdan Hmelnickij u. 7., 3. emelet) kijevi idő szerint 12.00 és 19.00 között (hétfő és kedd kivételével minden nap).

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Kijevi Történeti Múzeum