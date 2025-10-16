Vári Fábián László könyvének bemutatója Egerben

Vári Fábián László Vásártér című regényét, illetve annak angol nyelvű kiadását (Market-place) mutatják be október 30-án Egerben. A rendezvény helyszíne a Mathias Corvinus Collegium helyi képzési központja lesz – adta hírül a Facebookon a könyv fordítója, a kárpátaljai származású Ortutay Péter.

A közép-európai idő szerint 17.00 órakor kezdődő beszélgetés részvevői: Vári Fábián László Kossuth-díjas költő, író, dr. Ortutay Péter író, nyugalmazott főiskolai tanár, a Vásártér fordítója és dr. Tarnóc András főiskolai tanár, az angol kiadás lektora. Az eszmecserét dr. Ködöböcz Gábor József Attila-díjas irodalomtörténész, nyugalmazott egyetemi docens moderálja.

Az ungvári Intermix Kiadónál 2024-ben megjelent angol nyelvű kiadás ide kattintva olvasható a KMMI honlapján.

Forrás: Facebook/Ortutay Péter