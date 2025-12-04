Vasvári-díjjal jutalmazták dr. Orosz Ildikót

A Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében december 3-án került sor a Vasvári Pál Polgári Egyesület által alapított Vasvári-díj átadására. Az elismerést idén 12. alkalommal osztották ki, és dr. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke személyében először kapta kárpátaljai közéleti személyiség. A díj másik kitüntetetteje Bán János (írói nevén Bán Mór), a népszerű Hunyadi-könyvsorozat szerzője.

Az eseményen köszöntőt mondott Dr. Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnök-főigazgatója és Bauer Ferenc, a Vasvári Pál Polgári Egyesület társelnöke. A díjak átadása Babucs Zoltán hadtörténész, a Magyarságkutató Intézet munkatársának megemlékezése után következett.

Dr. Orosz Ildikó munkásságát méltatva Tarnai Richárd, Pest Vármegye főispánja mondott laudációt. Az eseményről tudósítást közölt a Kárpátalja hetilap protálja, innen idézzük Tarnai Richárd szavait:

„Mi a tulajdonsága egy nagyasszonynak: úgy gondolom, hogy hívő, védelmező és harcos. Hívő ember, mert nagyon jól tudja, hogy nem magunktól vagyunk, hogy valahova tartunk, hogy függünk valakitől. (…) Ezen kívül védelmező – védelmezi azokat a rábízottakat, azokat a magyar fiatalokat, akiknek a jövője, a tudás megszerzése rá bízatott. És harcos is, mert ezen a környéken, egyáltalán a Kárpát-medencében harciasság nélkül nem nagyon megy. A magyarságnak az az egyik tulajdonsága, hogy nekünk semmi nem adatik ingyen, tehát ha nem vagyunk harciasak, semmi nem lesz abból a célból, amit szeretnénk elérni. Orosz Ildikó tehát nagyasszony, hívő, védelmező és harcias – ezt pedig az eddigi élete is mutatja.”

A díjazott köszönetet mondott a kuratórium döntéséért, és a következőképpen nyilatkozott:

„Lehet, közhelyes gondolatnak tűnik, de úgy érzem, hogy ez a díj nemcsak az enyém, hanem azok is itt állnak mellettem, akikkel és akikért a munkámat végzem. Szeretném azok között szétosztani a rám eső figyelmet, akik velem együtt teszik a dolgukat, akikkel együttműködve tudjuk megoldani, megtalálni a kihívásokra adott válaszokat.”

Az ünnepségről a Tv21 Ungvár is beszámolt Facebook-oldalán:

A gálán részt vett Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke is. Közreműködött Szóka Júlia énekművész.

A díjátadást követően az ünnepségen résztvevő települések, egyesületek és szervezetek képviselői megkoszorúzták Vasvári Pál szobrát a Múzeumkertben.

Gratulálunk a díjazottaknak!

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Facebook/Bauer Ferenc