Kárpátaljai magyar siker a II. Nemzetközi Zenei Fesztiválon

A Zoloto Karpat (A Kárpátok Aranya) elnevezésű II. Nemzetközi Zenei Fesztiválon és versenyen első helyezést ért el a Kárpátalja Néptáncegyüttes és a Sodró zenekar szeptember 14-én.

A fesztivált az ungvári járási Börvingesen (Barvinok) rendezték meg, elsősorban a nemzeti kisebbségeket megszólítva.

A szervezők elmondása szerint a fesztivál egyedülálló esemény, amely a zene, ének és a közös alkotás által mutatja be és népszerűsíti Kárpátalja nemzeti kisebbségeinek kultúráját.

Az idei válogatáson mintegy száz előadó vett részt, közülük heten jutottak be a szeptember 14-i döntőbe. Az első helyet közösen nyerte el a Kárpátalja Néptáncegyüttes és a Sodró zenekar.

Forrás: Facebook/Sodró