Benedek Elek: Őszi ének

Búsan járok-kelek a szürke avaron,

Léptem alatt zörög a sárga falevél.

Kis madár énekét immár nem zavarom.

Erdő víg dalnoka, ó, hová lettél?

Hervadva búsul egy-egy kései virág,

Hiába nyílt ki: egy-két napot, ha él.

Nemcsak én vagyok bús, bús az egész világ.

Ím a szellő is szomorú dalra kél.

De félre, bánat, félre! Leszen tavasz még,

Erdő, mező, tudom, újra kizöldül.

Fejünk felett újra mosolyog majd az ég,

S illat, melegség árad ki a földbül.

Szép lesz az erdő, ó be szép lesz ismét,

Fölcsendül benne a víg madárdal.

S járván az erdőt bolyongva, el sem hinnéd,

Hogy egykor küzdött a szörnyű halállal.

Forrás: magyar-versek.hu

