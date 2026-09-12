Csoóri Sándor: Nyárvégi fáradtság
Elfáradtam, ahogy a kizsarolt
föld is elfárad nyár végére.
Suhanó nedveim cseppenkint szétgurultak,
elpárologtak, s elvétve már csak egy kóbor
madár köszöni meg, hogy ihatott belőlük.
Nézem pihenő, kicserzett ökleimet
itt a kerítésdúcon. Hantok? Göröngyök?
Inkább apám fáradt arcára ismerek bennük.
Kazalrakás után szokott maga elé meredni így,
félholtan, mögötte aszályos ég és száraz villám.
Ó, ezek a görcsös paraszti arcok, öklök,
bálványképek, távol a puha ibolyáktól
és távol a dús vizektől! Mintha baltával
faragott emlékek gyűlnének körém
mindig a nyárban s letűnt istenek emberei,
kik egyenesen a Napból vándoroltak
szegényen ide a földre kaszálni,
tarlót törni. Eltűntek, meghaltak rég,
de én velük fáradok el most is a fülledt
kukoricásokban és a hangyabolyos réteken,
ahol kasza vágja át a fölfújódott, kis
tehénkék nyakát, kasza a szivárványt is.
Állok a napon, keményedem és száradok
tovább. A közelből egy megütött fa
tompa nyögését hallom. Zene ez is!
Zene, zene, fa-himnusz, melyet a föld fölött
bujdosó csontok hallhatnak csak meg igazán.
Forrás: DIA
Nyitókép: Fortepan/Kádas Tibor