Csoóri Sándor: Nyárvégi fáradtság

Elfáradtam, ahogy a kizsarolt

föld is elfárad nyár végére.

Suhanó nedveim cseppenkint szétgurultak,

elpárologtak, s elvétve már csak egy kóbor

madár köszöni meg, hogy ihatott belőlük.

Nézem pihenő, kicserzett ökleimet

itt a kerítésdúcon. Hantok? Göröngyök?

Inkább apám fáradt arcára ismerek bennük.

Kazalrakás után szokott maga elé meredni így,

félholtan, mögötte aszályos ég és száraz villám.

Ó, ezek a görcsös paraszti arcok, öklök,

bálványképek, távol a puha ibolyáktól

és távol a dús vizektől! Mintha baltával

faragott emlékek gyűlnének körém

mindig a nyárban s letűnt istenek emberei,

kik egyenesen a Napból vándoroltak

szegényen ide a földre kaszálni,

tarlót törni. Eltűntek, meghaltak rég,

de én velük fáradok el most is a fülledt

kukoricásokban és a hangyabolyos réteken,

ahol kasza vágja át a fölfújódott, kis

tehénkék nyakát, kasza a szivárványt is.

Állok a napon, keményedem és száradok

tovább. A közelből egy megütött fa

tompa nyögését hallom. Zene ez is!

Zene, zene, fa-himnusz, melyet a föld fölött

bujdosó csontok hallhatnak csak meg igazán.

Forrás: DIA

Nyitókép: Fortepan/Kádas Tibor

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