Fecske Csaba: öreg öröm

az élet nem habostorta

talán azért is nem lettem cukrász

csak cukros bár az se akartam

szaharinnal iszom a kávét

kézremegésem – Parkinson-kór – miatt

csőrös pohárból mint a kisgyerekek

ahogy öregszem úgy gyerekszem

kibámul belőlem két csipás riadt szem

ma reggel kacsára vettem a cipőmet

kétfelé mentem a sörözőbe

Gambrinusnak áldozni

öreg cimboráimmal

akik tudják gyógymódját

prosztatának szorulásnak

reménytelen szerelemnek

és eldicsekednek hét halálhoz elegendő

sokféle betegségükkel

én pedig örülök hogy láthatom őket

még ha így aszottan őszen is

míg szép lassan átcsordogál rajtunk mint a sör a lét

Forrás: Bárka online

Nyitókép: Magyar Írószövetség