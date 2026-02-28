Fecske Csaba: öreg öröm
az élet nem habostorta
talán azért is nem lettem cukrász
csak cukros bár az se akartam
szaharinnal iszom a kávét
kézremegésem – Parkinson-kór – miatt
csőrös pohárból mint a kisgyerekek
ahogy öregszem úgy gyerekszem
kibámul belőlem két csipás riadt szem
ma reggel kacsára vettem a cipőmet
kétfelé mentem a sörözőbe
Gambrinusnak áldozni
öreg cimboráimmal
akik tudják gyógymódját
prosztatának szorulásnak
reménytelen szerelemnek
és eldicsekednek hét halálhoz elegendő
sokféle betegségükkel
én pedig örülök hogy láthatom őket
még ha így aszottan őszen is
míg szép lassan átcsordogál rajtunk mint a sör a lét
Forrás: Bárka online
Nyitókép: Magyar Írószövetség