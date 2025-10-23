Tollas Tibor: Október 23.
Rian a föld, a falak dőlnek,
Kék harsonákkal zeng az ég.
S barlangjából a dohos kőnek
Az ember újra fényre lép.
Fonnyadt testünket záporozza,
Sápadt arcunkra hull a nap,
S szédülten, szinte tántorogva,
Szabadság, szívjuk sugarad.
Sötétből tárul ki a szívünk:
Nyíló virág a föld felett.
A szolgaságból fényt derítünk,
Fegyver nélkül is győztesek.
Nyitóképen: Kossuth Lajos utca az Astoria felé nézve. 1956. október 25-e délután, „véres-zászlós” tüntetés.
Forrás: Fortepan / Nagy Gyula