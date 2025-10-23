Tollas Tibor: Október 23.

Rian a föld, a falak dőlnek,

Kék harsonákkal zeng az ég.

S barlangjából a dohos kőnek

Az ember újra fényre lép.

Fonnyadt testünket záporozza,

Sápadt arcunkra hull a nap,

S szédülten, szinte tántorogva,

Szabadság, szívjuk sugarad.

Sötétből tárul ki a szívünk:

Nyíló virág a föld felett.

A szolgaságból fényt derítünk,

Fegyver nélkül is győztesek.

Nyitóképen: Kossuth Lajos utca az Astoria felé nézve. 1956. október 25-e délután, „véres-zászlós” tüntetés.

Forrás: Fortepan / Nagy Gyula