Radnóti Miklós: Törvény
Darvak írkálnak változó
betűket az égre s hangjuk
úgy potyog, kopogva, mint a jég,
utánuk pillant most az ég
s megáll a támolygó idő.
Az ősz emlékké válik és
szikrázva élesül a szó
mit lomb közt pirosan ejt a szél,
szinte fütty már, mi ide ér,
olyan sikoltva ejti el.
Mert fagy készül itt, utána
hull a hó majd s alákerül
kegyetlen a földi mozgalom,
de bujdos ott s egy hajnalon
az új fű kidugja tőrét.
Törvény ez, eddig ér; erős
a tél, de sűrü lázadás
tör majd belőle föl tömötten.
Velünk tartasz-é? – mögöttem
súgva kérdez így a tájék.
Bólintok s érzem arcomon
elégedett szelét, piros
láng a lomb és int, hogy nem felejt.
Figyelj te is. Levelet ejt
eléd is. Várja válaszod.
Forrás: mek.osz.hu
Nyitókép: hiradó.hu