Tollas Tibor: Amaz órán
Mikor az erdő levetkőzik
s meztelenítő télbe lép,
már csak a csupasz ágak őrzik
elszállt madarak énekét.
Megmosdanak a fák és talpig
gyolcsfehér inget öltenek,
a halál előtt egy se hajlik,
mind emelt fővel tiszteleg.
Így készülnek az ismeretlen
másik világba egyedül,
társtalanul a nagy seregben,
homlokukon egy csillag ül.
Így szeretnék velük megállni
amaz órán az Úr előtt,
és meztelen szívembe zárni
minden hiába szenvedőt.
Forrás: Tollas Tibor, Forgószélben, 1983
Nyitókép: Válasz Online