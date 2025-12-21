Tollas Tibor: Amaz órán

Mikor az erdő levetkőzik

s meztelenítő télbe lép,

már csak a csupasz ágak őrzik

elszállt madarak énekét.

Megmosdanak a fák és talpig

gyolcsfehér inget öltenek,

a halál előtt egy se hajlik,

mind emelt fővel tiszteleg.

Így készülnek az ismeretlen

másik világba egyedül,

társtalanul a nagy seregben,

homlokukon egy csillag ül.

Így szeretnék velük megállni

amaz órán az Úr előtt,

és meztelen szívembe zárni

minden hiába szenvedőt.

Forrás: Tollas Tibor, Forgószélben, 1983

Nyitókép: Válasz Online