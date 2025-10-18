Lázár István: Hullámvölgy
Gondolkodom, de nem azért vagyok
Ha eljön az időm, mondd, mit hagyok
Magam után, magam nem járok
Az élettől mondd, mégis mit várok
Te vagy nekem, én meg magamnak
Nem hiszek már a saját szavamnak
Bárhová megyek, bárhová érek
Mások szemében mondd, mennyit érek
Miért van, hogy mindenkiben hiszek
Nemcsak egy szívet, egy lelket is viszek
Fáradt magányom nemcsak az enyém
A sors játéka ez, hogy ilyen kemény!
Életem felén már jóval túl vagyok
Megfáradt szemem mindenen átragyog
Ha csenget a kaszás, és elmúlik a létem
Mindenki azt mondja, érdemes volt élnem
Remény mindig van, hanem is hiszem
Ha úgy állok hozzá, sokra viszem
Vállalni önmagam, aki lehetek
Az élettől így mindent megvehetek
