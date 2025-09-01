ECL Nyelvvizsga 2026
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ECL Nyelvvizsgaközpontja 2026-ban is lehetőséget biztosít nyelvvizsga bizonyítvány megszerzésére angol, német, magyar nyelvből A2, B1, B2, C1 szinteken.
Vizsgahelyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6. (101-es iroda).
A nyelvvizsga időpontjai:
|Vizsgaidőszak
|Vizsganyelvek
|Jelentkezési határidő
|Vizsga időpont
|Február
|Angol – B2, C1
Német – B1, B2, C1
|2026. január 6.
|Február 6. – B1, C1
Február 7. – B2
|Április
|Angol – A2, B1, B2, C1
Német – A2, B1, B2, C1
|2026. március 16.
|Április 17. – A2, B1, C1
Április 18. – B2
|Június
|Angol – B1, B2, C1
Magyar – A2, B1, B2, C1
Német – B1, B2, C1
|2026. május 14.
|Június 12. – A2, B1, C1
Június 13. – B2
|Augusztus
|Német – B1, B2
|2026. július 10.
|Augusztus 4. – B1
Augusztus 5. – B2
|Szeptember
|Angol – B2, C1 Német – B1, B2, C1
|2026. augusztus 27.
|Szeptember 25. – B1, C1
Szeptember 26. – B2
|November
|Angol – A2, B1, B2, C1
Magyar – A2, B1, B2, C1
Német – A2, B1, B2, C1
|2026. október 27.
|November 27. – A2, B1, C1
November 28. – B2
Vizsgadíjak:
|Nyelvek
|A vizsga szintje
|A vizsga típusa
|A vizsga díja
|Magyar / Német
|A2
|Komplex
|42 000 Ft.
|Részvizsga
|25 000 Ft.
|B1
|Komplex
|49 000 Ft.
|Részvizsga
|28 000 Ft.
|B2
|Komplex
|56 000 Ft.
|Részvizsga
|32 000 Ft.
|C1
|Komplex
|63 000 Ft.
|Részvizsga
|36 000 Ft.
|Angol
|A2
|Komplex
|28 000 Ft.
|Részvizsga
|17 000 Ft.
|B1
|Komplex
|35 000 Ft.
|Részvizsga
|21 000 Ft.
|B2
|Komplex
|40 000 Ft.
|Részvizsga
|24 000 Ft.
|C1
|Komplex
|48 000 Ft.
|Részvizsga
|27 000 Ft.
Adatok az ECL nyelvvizsga befizetéséhez:
Kárpátaljai Magyar Felsőoktatásért és Közoktatásért Alapítvány (KMFKA)
Adószám: 18757501-1-15
ERSTE BANK HUNGARY ZRT.
(Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., Nyíregyháza, Országzászló téri bankfiók)
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-77743594
IBAN: HU75116000060000000077743594
Erste Bank SWIFT Kód: GIBAHUHB
Jelentkezni az ECL vizsgarendszer honlapján található elektronikus jelentkezési lap (https://exam.eclexam.eu/) kitöltésével lehet, melyet ezt követően aláírva a vizsgahelyen személyesen is be kell nyújtani a befizetett vizsgadíjat igazoló csekkel együtt.
Az elektronikus űrlap kitöltését követően az alábbi papír alapú jelentkezési lapot szíveskedjen kitölteni, melyet eredetiben vigyenek be a Rákóczi Főiskola 101-es vagy 429-es irodájába. A kék tollal kitöltött jelentkezési lap mellé kérjük, hogy csatoljon személyigazolvány másolatot és a befizetési bizonylat eredetijét.
A szóbeli részvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó mind a beszédértés (25 pont), mind a beszédkészség (25 pont) vizsgarészben minimum 40%-os eredményt ért el (10 pont), és a két vizsgarész átlaga eléri a 60%-ot (30 pont). Az írásbeli részvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó mind az olvasáskészség (25 pont), mind pedig az íráskészség (25 pont) vizsgarészben minimum 40%-os eredményt ért el (10 pont), és a két vizsgarész átlaga eléri a 60%-ot (30 pont).
A komplex vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó mind a négy vizsgarész (olvasáskészség, íráskészség, beszédértés, beszédkészség) esetében elérte a 40%-os teljesítési minimumot, valamint a négy vizsgarész összesített átlaga eléri a 60%-os megfelelési minimumot. Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de csak az írásbeli, vagy csak a szóbeli részvizsgája sikeres, akkor a Vizsgaközpont sikeres részvizsga-bizonyítványt állít ki.
A PTE Idegen Nyelvi Központ, ECL Nyelvvizsga Központ a vizsgaeredményről szóló értesítést az írásbeli vizsga időpontjától számítva legkésőbb a 30. napon minden vizsgázó felé e-mailben megküldi. A bizonyítványok kiállítása további 30 napot vesz igénybe. A vizsgázók a bizonyítványukat a vizsgahelyen vehetik át.
További információt az alábbi emailcímen kaphatnak: kmf.ecl@gmail.com
