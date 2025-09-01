ECL Nyelvvizsga 2026

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ECL Nyelvvizsgaközpontja 2026-ban is lehetőséget biztosít nyelvvizsga bizonyítvány megszerzésére angol, német, magyar nyelvből A2, B1, B2, C1 szinteken.

Vizsgahelyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6. (101-es iroda).

A nyelvvizsga időpontjai:

Vizsgaidőszak Vizsganyelvek Jelentkezési határidő Vizsga időpont Február Angol – B2, C1

Német – B1, B2, C1 2026. január 6. Február 6. – B1, C1

Február 7. – B2 Április Angol – A2, B1, B2, C1

Német – A2, B1, B2, C1 2026. március 16. Április 17. – A2, B1, C1

Április 18. – B2 Június Angol – B1, B2, C1

Magyar – A2, B1, B2, C1

Német – B1, B2, C1 2026. május 14. Június 12. – A2, B1, C1

Június 13. – B2 Augusztus Német – B1, B2 2026. július 10. Augusztus 4. – B1

Augusztus 5. – B2 Szeptember Angol – B2, C1 Német – B1, B2, C1 2026. augusztus 27. Szeptember 25. – B1, C1

Szeptember 26. – B2 November Angol – A2, B1, B2, C1

Magyar – A2, B1, B2, C1

Német – A2, B1, B2, C1 2026. október 27. November 27. – A2, B1, C1

November 28. – B2

Vizsgadíjak:

Nyelvek A vizsga szintje A vizsga típusa A vizsga díja Magyar / Német A2 Komplex 42 000 Ft. Részvizsga 25 000 Ft. B1 Komplex 49 000 Ft. Részvizsga 28 000 Ft. B2 Komplex 56 000 Ft. Részvizsga 32 000 Ft. C1 Komplex 63 000 Ft. Részvizsga 36 000 Ft. Angol A2 Komplex 28 000 Ft. Részvizsga 17 000 Ft. B1 Komplex 35 000 Ft. Részvizsga 21 000 Ft. B2 Komplex 40 000 Ft. Részvizsga 24 000 Ft. C1 Komplex 48 000 Ft. Részvizsga 27 000 Ft.

Adatok az ECL nyelvvizsga befizetéséhez:

Kárpátaljai Magyar Felsőoktatásért és Közoktatásért Alapítvány (KMFKA)

Adószám: 18757501-1-15

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

(Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., Nyíregyháza, Országzászló téri bankfiók)

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-77743594

IBAN: HU75116000060000000077743594

Erste Bank SWIFT Kód: GIBAHUHB

Jelentkezni az ECL vizsgarendszer honlapján található elektronikus jelentkezési lap (https://exam.eclexam.eu/) kitöltésével lehet, melyet ezt követően aláírva a vizsgahelyen személyesen is be kell nyújtani a befizetett vizsgadíjat igazoló csekkel együtt.

Az elektronikus űrlap kitöltését követően az alábbi papír alapú jelentkezési lapot szíveskedjen kitölteni, melyet eredetiben vigyenek be a Rákóczi Főiskola 101-es vagy 429-es irodájába. A kék tollal kitöltött jelentkezési lap mellé kérjük, hogy csatoljon személyigazolvány másolatot és a befizetési bizonylat eredetijét.

A szóbeli részvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó mind a beszédértés (25 pont), mind a beszédkészség (25 pont) vizsgarészben minimum 40%-os eredményt ért el (10 pont), és a két vizsgarész átlaga eléri a 60%-ot (30 pont). Az írásbeli részvizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó mind az olvasáskészség (25 pont), mind pedig az íráskészség (25 pont) vizsgarészben minimum 40%-os eredményt ért el (10 pont), és a két vizsgarész átlaga eléri a 60%-ot (30 pont).

A komplex vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó mind a négy vizsgarész (olvasáskészség, íráskészség, beszédértés, beszédkészség) esetében elérte a 40%-os teljesítési minimumot, valamint a négy vizsgarész összesített átlaga eléri a 60%-os megfelelési minimumot. Amennyiben a vizsgázó komplex vizsgára jelentkezett, de csak az írásbeli, vagy csak a szóbeli részvizsgája sikeres, akkor a Vizsgaközpont sikeres részvizsga-bizonyítványt állít ki.

A PTE Idegen Nyelvi Központ, ECL Nyelvvizsga Központ a vizsgaeredményről szóló értesítést az írásbeli vizsga időpontjától számítva legkésőbb a 30. napon minden vizsgázó felé e-mailben megküldi. A bizonyítványok kiállítása további 30 napot vesz igénybe. A vizsgázók a bizonyítványukat a vizsgahelyen vehetik át.

További információt az alábbi emailcímen kaphatnak: kmf.ecl@gmail.com

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, ECL Nyelvvizsgaközpont