На Закарпатті беатифікували священника УГКЦ Петра Ороса

У с. Білки на Закарпатті відбулася беатифікація греко-католицького священника Петра Павла Ороса.

Про це повідомляє Vatican News, передає Укрінформ.

Божественну літургію в селі, де священник був парохом, очолив єпископ Мукачівський Теодор Мацапула, а чин беатифікації здійснив архиєпископ Лодзький кардинал Ґжеґож Рись.

Кардинал зачитав латинською мовою Апостольський лист Папи Лева XIV, яким проголошується мучеництво отця Петра Павла Ороса, а датою літургійного вшанування призначено 27 серпня. Апостольський нунцій в Україні архиєпископ Вісвальдас Кульбокас зачитав цей документ українською.

У молитві єдналися також глава УГКЦ блаженніший Святослав Шевчук, голова Конференції римо-католицьких єпископів в Україні єпископ Віталій Скомаровський, єпископи обох обрядів з України та з-за кордону, зокрема очільники греко-католицьких Церков Словаччини та Угорщини, духовенство, віряни.

Папа Римський Лев XIV під час загальної аудієнції нагадав, що проголошений блаженним отець Петро Орос був убитий у 1953 році «в ненависті до віри», і закликав просити заступництва блаженного для України.

«Просимо заступництва цього нового блаженного, щоб він випросив для дорогого українського народу силу витримати у вірі та надії, всупереч трагедії війни», – сказав понтифік.

Петро Павло Орос народився у 1917 році в Закарпатті. Після навчання в духовній семінарії був висвячений на священника. Коли радянська влада заборонила діяльність Греко-католицької церкви, отець Петро Павло Орос почав звершувати богослужіння у підпіллі. Протягом багатьох років він служив потайки. Багаторазово його затримувала міліція, допити супроводжувалися побиттями.

Отець Петро Орос був убитий 28 серпня 1953 року. Він поспішав до помираючого, проте офіцер міліції не дозволив йому сісти на потяг у селі Сільце і застрелив священника за кілька метрів від придорожнього хреста.

5 серпня 2022 року Папа Римський Франциск затвердив для проголошення декрети щодо деяких беатифікаційних процесів, зокрема греко-католицького священника Петра Павла Ороса.

