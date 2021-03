Mascarpone torta

2 piskótalapot készítünk. Egy piskótalap alapanyaga: 10 tojás, fél tasak sütőpor, 10 ek. liszt, 10 ek. cukor. A tojások fehérjét elválasztjuk a sárgájától, habverővel kemény habbá verjük. A habhoz apránként hozzáadjuk a cukrot, a tojássárgáját, a sütőport és a lisztet, mindeközben a habverővel folyamatosan összedolgozzuk az alapanyagokat. A tepsit (nagy méretű, kocka tepsi) kizsírozzuk, kilisztezzük, majd beleöntjük a tésztát és 160 fokon kb. 20-25 percig, tűpróbáig sütjük. Amíg megsül az első piskóta, elkészítjük a másodikat is. A második piskótával is ugyanezt tesszük azzal a különbséggel, hogy a tészta keverésénél hozzáadunk 3 púpos kiskanál kakaót is, hogy barna színű piskótát kapjunk.