Fodor Nándor élete: Beregszásztól a New York-i kísértetházakig  

A 19. század végén és a 20. század elején elárasztotta a nyugatot a spiritizmus. Szeánszok, asztaltáncoltatás és médiumok tartották lázban a sajtót. Ebben a furcsa, babonák és modern tudomány határán mozgó világban futott be komoly nemzetközi karriert egy Beregszászból indult magyar újságíró, Fodor Nándor.

Ő volt az első, aki a paranormális jelenségeket megpróbálta megszabadítani a szellemidézős kliséktől, és a túlvilági üzenetek helyett inkább az emberi elme mélyén lapuló, elfojtott konfliktusok következményeiként tekintett rájuk.

Korai évei

Fodor Nándor 1895-ben született Beregszászban, Friedländer néven. Budapesti jogi diplomával a kezében próbált szerencsét a lapkiadásban, de a trianoni határok közé szorult, háború utáni ország kevésnek bizonyult az ambícióihoz. Így 1921-ben fogta magát, és elindult Amerikába. New Yorkban az Amerikai Magyar Népszava szerkesztőségénél kötött ki.

Újságíróként folyton természetfeletti történetekkel találkozott. Érdeklődését egy ismert amerikai parapszichológus, Hereward Carrington könyve, a Modern Psychic Phenomena (Modern pszichikai jelenségek) keltette fel. Miután elolvasta a művet, fel is kereste a szerzőt. A találkozás után egyre jobban érdekelte a téma. Nemcsak könyveket olvasott róla, hanem el is járt a szeánszokra, és kapcsolatba került olyan emberekkel, akik azt állították, hogy különleges képességeik vannak.

Köztük volt Arthur Conan Doyle, a Sherlock Holmes-történetek írója is. Mivel Doyle vakon hitt a szellemekben, a vele folytatott viták csak még inkább megerősítették Fodort abban, hogy a témához szigorúbban, racionálisabban kell hozzáállni.

1926-ban egy interjút készített Ferenczi Sándorral, Freud legközelebbi magyar munkatársával. A pszichoanalízis közelebbi megismerésével teljesen más szemszögből kezdte látni a témát. Felismerte, hogy a kísértetjárások, a kopogások vagy a médiumok látomásai nem feltétlenül a túlvilágról érkeznek, de nem is egyszerű csalások. Sokkal valószínűbb, hogy az emberi elme elfojtott vágyai, gyerekkori traumái és kezeletlen szorongásai megjelenhetnek a valóságban.

Rejtélyes esetek és kutatások

1929-ben Londonba költözött. Hogy eltartsa magát, a sajtómágnás Lord Rothermere titkáraként dolgozott, közben folyamatosan részt vett a brit parapszichológiai vizsgálatokban. A Light (Fény) című spiritiszta lap szerkesztőhelyettese lett, majd az International Institute for Psychical Research (Nemzetközi Pszichikai Kutatóintézet) vezető kutatójaként kezdett dolgozni. Főként médiumokat és úgynevezett poltergeist-eseteket vizsgált.

A poltergeist olyan eseteket jelent, amikor egy házban állítólag maguktól mozognak tárgyak, kopogásokat hallanak, vagy szokatlan dolgok történnek.

Kutatói munkájának egyik legfontosabb része az 1934-ben kiadott összefoglaló műve, az Encyclopaedia of Psychic Science (A pszichikai tudomány enciklopédiája) volt, amelyben részletesen rendszerezte a korabeli parapszichológiai és tudományos ismereteket.

Angliai évei alatt Fodor egymás után kapta a legbizarrabb bejelentéseket. Két eset különösen ismertté vált. Az általa írt enciklopédiára a témával foglalkozó kutatók még ma is hivatkozási alapként tekintenek.

Az egyik az 1931 és 1935 közötti “beszélő mongúz” esete volt.

A Man-szigeten egy gazdálkodó család azt állította, hogy a házuk falai között egy láthatatlan, beszélő mongúz él, aki Gefnek hívja magát, emberi hangon pletykál és énekel.

Fodor kiutazott a helyszínre, és bár a lényt nem találta meg, pontos elemzést írt arról, hogyan alakult ki a családtagok között egy közös illúzió az elszigeteltség és a belső feszültségek levezetésére.

A másik híres ügy az 1938-as Thornton Heath-i poltergeist-eset volt. Egy londoni külvárosi házban élő nő, Mrs. Forbes azt állította, hogy repkednek körülötte a tárgyak, és láthatatlan erők bántalmazzák. Fodor heteken át vizsgálta az eseményeket. Ahelyett, hogy szellemeket keresett volna, pszichoanalitikus beszélgetéseket folytatott a nővel. Kiderítette, hogy a jelenségek mögött súlyos gyerekkori traumák és hisztériás rohamok álltak. A „kopogó szellemet” maga a nő produkálta tudattalanul, hogy a felgyülemlett feszültségét kiadja magából.

Két világ között

Fodor jelentései nagy felháborodást váltottak ki. A spiritiszták csalódottak lettek, mert tőle várták a túlvilág létezésének bizonyítását. Amikor kimondta, hogy a kísértetjárás valójában egy lelki betegség tünete, a hívők elfordultak tőle. A kialakult feszültségek miatt otthagyta a kutatóintézetet.

A tudományos világ sem fogadta be. A kor pszichiáterei és fizikusai közül sokan komolytalannak tartották. Szerintük, aki médiumokkal foglalkozik és kísértetházakba jár, az nem végez értelmes tudományos munkát. Az esetekről készült eredeti helyszíni jegyzőkönyveket és beszámolókat a brit parapszichológiai társaság archívuma a mai napig őrzi.

Fodornak így mindkét oldallal gondjai voltak, de a kutatást nem hagyta abba.

1939-ben visszatért az Egyesült Államokba. New Yorkba költözött, és pszichoanalitikusként dolgozott tovább. Főként az álmokkal, a szülés utáni traumákkal és a paranormálisnak hitt élmények pszichológiai hátterével foglalkozott.

Több pszichoanalitikus témájú könyvet írt: These Mysterious People (Ezek a rejtélyes emberek), The Haunted Mind (A kísértett elme), és a Thornton Heath-i esetet feldolgozó On the Trail of the Poltergeist (A kopogó szellem nyomában).

Több mint hetven cikket publikált különböző folyóiratokban, mielőtt 1964-ben, 69 éves korában New Yorkban meghalt.

Fodor Nándor munkássága nem arról szólt, hogy leleplezze vagy tagadja a jelenségeket. Ő bemutatta, hogy a legijesztőbb kísértetek nem a temetőkben vagy a régi házakban élnek, hanem az emberi elme feldolgozatlan emlékei között. Különleges életútja és érdekes nyomozásai a modern filmkészítőkre is hatással voltak. Leghíresebb ügyét dolgozza fel a Nandor Fodor and the Talking Mongoose (Fodor Nándor és a beszélő mongúz) c. 2023-as brit játékfilm és több dokumentumfilmben is feltűnnek kutatásai.

Bak-Kun Viktória

Kárpátalja.ma

Nyitókép: imdb.com

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