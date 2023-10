A közelmúltban, ugyan Nagyszőlősön belül, de új helyre költöztünk a családommal. A telek kiválasztásánál nagy jelentőséggel bírt a közelben lévő kisbolt, hiszen rengeteg előnnyel jár az, ha gyalog is elérhető távolságban be tudjuk szerezni a szükséges dolgokat. A bónusz pedig, hogyha még kedves kiszolgálásban is részesül az ember, így mindig örömmel tér be. A következő interjúban ismerjük meg Kormos Diannát és Lászlót, akik a nagyszőlősi Di-market üzlet tulajdonosai.

– Honnan jött az ötlet, hogy élelmiszer és tisztítószerek forgalmazásával foglalkozzanak?

Dianna: – 2005-től foglalkozunk ezzel, a helyszínek ugyan változtak, ahogyan a portéka is az igényeknek megfelelően. Sok éven keresztül a város központjában, a panelházak közelében volt üzlethelyiségünk, amit béreltünk.

– Éles váltás volt a város szívéből, a panelházak sok lakosa mellől egy viszonylag csendes környéken kezdeni újra.

Dianna: – Gyakorlatilag a férjem álma volt ez. Itt volt telkünk, a bérleti díjak pedig az egekbe szöktek, valamint az előző környéken már túl nagy lett a konkurencia is, így muszáj volt lépnünk.

László: – A környék ugyan csendes, viszont az elmúlt években nagyon kiépült. Motivált még az is, hogy nem voltak más élelmiszerboltok a közelben, tehát úgymond hiányt tudtunk betölteni az itt élő lakosság számára.

– 2020-ban nyitották meg a Di-marketet. Ez a Covid-19 járvány kellős közepe volt. Nem aggódtak azon, hogy mi lesz, hogyan fog egy új üzlet beindulni egy világjárvány ideje alatt?

László: – Azt állítani, hogy nem izgultunk, túlzás lenne. Tele voltunk félelemmel, de a mögöttünk álló évek tapasztalata erőt adott, tudtuk, hogy milyen nehézségekkel kell megküzdenünk. Idő kellett ahhoz, hogy az emberek megismerjenek bennünket, megtetszen az árukínálatunk.

– A bolt területe nem nagy, viszont a friss húsárun kívül gyakorlatilag minden megtalálható.

Dianna: – Mindig igyekszünk a vásárlók igényeihez igazodni, felmérni azt, hogy mit szeretnének látni a polcainkon. Számunkra nagyon fontos, hogy kommunikáljunk a hozzánk betérőkkel. Fontosak a visszajelzések.

– Egy kisbolt, ha jól vezetik, a környék szíve-lelke lesz. Önöknek ez sikerült, gyakorlatilag sokszor csak egy kávé mellett járnak be beszélgetni az emberek.

László: – Amint a feleségem is említette, a jó kapcsolat a vásárlóinkkal számunkra elengedhetetlen. Mindenkivel igyekszünk megtalálni a közös hangot, eleget tenni az igényeknek, és valóban néha egy-két kedves szó által válunk azzá a hellyé, ahova szívesen térnek be legközelebb is az emberek.

– Mennyire viselte meg Önöket a háború kitörése?

Dianna: – Mint mindenki, mi is sokkos állapotba kerültünk. A február 24-ét követő 2 napban gyakorlatilag kiürítették a bolt polcait a vásárlók. Nehézségekbe ütköztünk, mert nem tudtunk árut beszerezni. Embert próbáló időszak ez mindannyiunk számára.

László: – Az áramkimaradások sem könnyítettek az életünkön, egy üzlet számára ez is hatalmas nehézséget okoz.

– Közösen vezetik a boltjukat, ez azt jelenti, hogy a nap legnagyobb részében együtt vannak. Mennyire jó vagy rossz ez?

Dianna: – Amennyi pozitív, annyi negatív is van benne. A Di-market megnyitása előtti időszakban a férjem külföldön dolgozott, így éles váltás volt, hogy a ritka találkozások után gyakorlatilag össze lettünk zárva.

László: – Mint minden házasságban, nálunk is vannak viták. De a problémák azért vannak, hogy megoldjuk. Temperamentumos emberek vagyunk, kiveszekedjük magunkat és az élet megy tovább. Sok éve házasok vagyunk, sok mindent megéltünk együtt.

– Két gyermekük van, ők mennyire veszik ki a részüket a kisbolt dolgaiból?

Diána: – Kamilla 19 éves diák, valamint az egyik helyi óvodában dolgozik. Hétvégenként be szokott nekünk segíteni. Maxim 10 éves lesz, még igazi gyerek, akit a kerékpározás és a barátokkal töltött idő köt le.

– Vannak-e bővítéssel kapcsolatos terveik?

László: – Terveink mindenképpen vannak, hiszen, ahogy a mondás tartja, szegény ember az, aki már tervezni sem tud. Viszont az országban uralkodó helyzet miatt nehéz a terveinket megvalósítani. Szeretnénk az üzletet bővíteni, nagyobb választékkal kedveskedni a hozzánk betérőknek.

– Nagyon sok sikert kívánok a továbbiakban, s a tervek megvalósulását!

Bocskor Zita

Kárpátalja.ma