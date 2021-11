A Dinamo Kijevvel sem bírt a Minaji FC

Az egymást követő három hazai mérkőzésén mindössze két pontot szerzett a Minaji FC labdarúgócsapata, így egyre nehezebb helyzetbe kerültek a bajnoki tabellán a kiesést illetően. A kárpátaljai együttes a 16. fordulóban a papírformának megfelelően vereséget szenvedett a Dinamo Kijev gárdájától. A minajiakhoz hasonlóan a harmadosztályban szereplő Munkács Futball Akadémia is kikapott, bár alaposan megnehezítették a feljutásért küzdő Livij Bereh dolgát. Vidékünk legmagasabban jegyzet csapatai közül csupán az Ungvári FC szerzett hétvégén pontot, akik a szintén kiesés ellen küzdő VPK-Agro vendégeként játszottak 1:1-es döntetlent.

Kétgólos vereséget szenvedett Ungváron a Dinamo Kijev vendéglátójaként a Minaji FC együttese, bár a mérkőzés képe alapján legalább egy pontot megérdemelt volna az Ung-vidéki gárda. A kijeviek a 12. percben Bujalszkij buktatásáért büntetőhöz jutottak, ám a visszajátszás után jól látszott, hogy erősen véleményes döntés született. A tizenegyest Cigankov értékesítette, és mivel a félidőben több találat már nem született, a vendégek mehettek előnnyel pihenőre (0:1). A második játékrészben a hazai együttesnek többször is lett volna lehetősége az egyenlítésre, de vagy a csatárok voltak pontatlanok, vagy pedig a kapufa segítette ki a vendégeket, mint például a 62. percben a csereként beálló Jevhen Szeleznyov fejesénél. A helyzeteken kívül két buktatás is történt a kijevi tizenhatoson belül, de a játékvezető sípja mindkét esetben néma maradt, pedig a második szabálytalanságnál még a VAR is ellenőrizte az esetet. A 94. percben is volt még esély a minaji egyenlítésre, de Meszhi lövése elkerülte a kaput. Ami nem jött össze a hazaiaknak, az bejött a kijevieknek: a 96. percben Saparenko szerezte meg a második kijevi gólt (0:2).

A tabella élén az egyaránt 41-41 pontos Dinamo Kijev és Sahtar Donyeck áll (szezon végén az egymás elleni eredmény szerint rangsorolnak), a Minaji FC pedig a kiesést jelentő tizennegyedik helyet foglalja el 10 pontjával. A kárpátaljai csapat már hatpontos lemaradásban van a biztos bennmaradást jelentő tizenkettedik helytől. A 2021-es naptári évben még két mérkőzést kell játszania a Minaji FC-nek, méghozzá mindkettőt idegenben: előbb az Olekszandrija, aztán a Kolosz Kovalyivka otthonába látogatnak Szeleznyovék.

A Munkács Futball Akadémia 2:1-es vereséget szenvedett a Livij Bereh otthonában, ezzel már négy meccs óta nyeretlenek a bajnokságban. Az MFA egyetlen gólját ifjabbik Miroszlav Bundás szerezte a 93. percben. A munkácsiak az őszi szezon utolsó mérkőzése után a tabella hatodik helyét foglalják el 29 pontjukkal. A csoportot a 48 pontos Karpati Lviv vezeti, a 46 pontos Livij Bereh előtt.

Az Ungvári FC két fontos győzelem után ismét pontot szerzett a másodosztályban. Volodimir Blavackij tanítványai a közvetlen rivális VPK-Agro otthonából csentek el egy pontot. A mérkőzésen a hazaiak szereztek vezetést a 27. percben, amire az 56. percben érkezett az ungváriak válasza Hajducsik révén (1:1). A tabella élén továbbra is a Metaliszt Harkiv (50 pont) áll, megelőzve a Krivbaszt (42 pont) és az Obolony Kijevet (33 pont). A VPK-Agro 18 ponttal a tizennegyedik helyet foglalja el, az Ungvári FC pedig 16 pontjával az utolsó előtti helyen áll, megelőzve a 13 pontos Kreminyt. A megyeszékhelyiek hét ponttal vannak lemaradva a biztos bennmaradást érő tizenegyedik helytől. A munkácsiakhoz hasonlóan az ungváriaknak is ez volt az őszi szezon utolsó bajnoki találkozója.

Eredmények:

Minaji FC – Dinamo Kijev 0:2

VPK-Agro – Ungvári FC 1:1

Livij Bereh – Munkács Futball Akadémia 2:1

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma