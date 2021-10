Újabb munkácsi győzelem és ungvári pontszerzés

Zsinórban ötödik mérkőzésén maradt veretlen a Munkács Futball Akadémia együttese az ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokságban, ahol stabilan tartják hatodik helyüket, és csupán öt ponttal vannak lemaradva a feljutó helytől. A munkácsiak ezúttal a Dnyipro Cserkaszit múlták felül derceni bázisukon. A másodosztály sereghajtója, a szintén kárpátaljai Ungvári FC kiesési rangadót játszott az Agrobiznesz Volocsiszk ellen. A megyeszékhelyiek az egymást követő harmadik meccsükön is pontot tudtak szerezni, de így is nagyon nehéz helyzetben vannak, mivel hét pont a lemaradásuk a biztos bennmaradó helyhez képest.

A Munkács Futball Akadémia a Rubikon Kijev idegenbeli legyőzését követően hazai pályán is nyerni tudott. Vitalij Sumszkij csapata már a mérkőzés első percében megszerezte a vezetést Makszim Hirnij találatával (1:0). Az első félidőben nem született több gól, így 1:0-s hazai vezetésnél mehettek pihenőre az együttesek. A 65. percben a Dnyipro Cserkaszi egyenlített Jaroszlav Szavisko révén (1:1), de a találkozó hajrájában Petro Luciv megszerezte a munkácsiak számára a győzelmet érő gólt (2:1). Az MFA így stabilizálta hatodik helyét, és 11 mérkőzést követően 20 ponttal állnak az élmezőny közelében. A tabella élén továbbra is a Livij Bereh áll, három ponttal megelőzve a Kárpáti Lvivet, és öttel az LNZ Cserkaszit. A következő fordulóban az utolsó előtti helyen álló AFSC Kijevet látja vendégül a kárpátaljai csapat, majd ezt követően a negyedik helyen álló Dinaz Visgorod látogat az MFA derceni bázisára.

Az Ungvári FC tíz nyeretlen mérkőzés után szerezte meg első győzelmét az előző fordulóban, így a szokásostól nagyobb önbizalommal utazhattak az Agrobiznesz Volocsiszk elleni kiesési rangadóra. A hazaiak az elmúlt két szezonban a feljutásért küzdöttek, de az idei bajnokság számukra sem fest sokkal szebben, mint az Ungvári FC-nek. Az Agrobiznesz az első félidő hajrájában szerezte meg a vezetést, így a lélektani előny náluk volt a szünetet követően. A második játékrészben több veszélyes helyzetet is kidolgoztak az ungváriak az ellenfél kapuja előtt, de betalálniuk csak a 84. percben sikerült: egy szögletet követően Viktor Rjasko egyenlített (1:1). A 93. percben a győztes gólt is megszerezhették volna a vendégek, de Hajducsik és Rjasko is hibázott a százszázalékos ungvári ziccernél, tehát maradt a pontosztozkodás. Az Ungvári FC 12 mérkőzés után 6 ponttal áll a másodosztály tabellájának utolsó helyén, míg az Agrobiznesz 8 pontjával az utolsó előtti (15.). Az első helyezett Metaliszt Harkivnak 32, a második Krivbasz Krivij Rihnek pedig 24 pontja van. A következő fordulóban a 9. helyezett Pogyillja Hmelnickij látogat az Avangard Stadionba, akik épp az ungváriakat megelőzve jutottak fel a másodosztályba. Az előző szezonban, a harmadosztályban az Ungvári FC 3:1-es sikert aratott riválisa felett hazai pályán.



Ukrán másodosztályú labdarúgó-bajnokság, 12. forduló:

Agrobiznesz Volocsiszk–Ungvári FC 1:1

Hirnik-Sport–Metaliszt Harkiv 1:1

Pogyillja Hmelnickij–Alliance 0:0

Ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság, 12. forduló:

Munkács Futball Akadémia–Dnyipro Cserkaszi 2:1

Epicenter Dunajivci–Kárpáti Lviv 0:1



Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma