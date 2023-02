10+1 lépés a rák megelőzéséért

A daganatos betegségek évente rengeteg életet követelnek világszerte. Nézzük, mit tehetsz a megelőzés érdekében.

Bár a rák kialakulásának kockázata genetikai és környezeti tényezőktől – például a levegő szennyezettségétől – is függ, a legnagyobb szerepet a legtöbb esetben az életmódod játssza. Éppen ezért a daganatos betegségek megelőzéséért is életmódbeli változtatásokkal tudsz a legtöbbet tenni.

De pontosan min érdemes változtatnod, hogy mérsékelni tudd a kockázatokat? A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ajánlásait kiegészítve a HáziPatika.com szerkesztősége az alábbiakat javasolja.

A 10 legfontosabb lépés

1. Kerüld a különféle dohányipari termékek használatát, vagyis ne dohányozz! A tévhittel ellentétben az elektromos cigaretta és a vízipipa sem „egészségesebb” alternatíva.

2. Étkezz egészségesen! Fogyassz sok zöldséget, gyümölcsöt és teljes kiőrlésű gabonát!

3. Mérsékeld az alkoholfogyasztást! A rendszeres, illetve a nagy mennyiségű alkohol köztudottan nagyon káros a szervezetre, de egy közelmúltbeli kutatás eredményei szerint a negyven év alattiaknak egyáltalán nem is lenne szabad alkoholt inniuk.

4. Törekedj az ideális testsúlyod elérésére és megtartására! Az elhízás ugyanis a közvélekedéssel ellentétben nem csupán esztétikai probléma, hanem komoly egészségügyi kockázat, amely például a rákos megbetegedések rizikóját is növeli. Ha nem tudod, hogyan is kezdj neki a testsúlycsökkentésnek, illetve tartós eredményre vágysz, bártan kérd dietetikus segítségét.

5. Mozogj rendszeresen! Az ülőmunka és a passzív életmód ugyanis számos veszélyt rejt egészségedre nézve – egyebek mellett bizonyos daganatos betegségek kialakulásának kockázatát is növelheti.

6. Használj egész évben fényvédőt! Az UV-sugárzás káros és potenciálisan rákkeltő hatásai ellen ugyanis így védheted meg magadat a legkönnyebben. Tegyél meg mindent a legégés elkerülése érdekében, és lehetőleg ne szoláriumozz rendszeresen – hidd el, ez sem kíméletesebb a bőröddel, sőt. „Olyan, hogy »egészséges szolárium«, nincsen” – mondta el korábban lapunknak Dr. Wenczl Enikő, a Budai Egészségközpont bőrgyógyásza.

7. Kerüld a bizonyítottan rákkeltő anyagokat! Nézz utána, hogy otthonodban, illetve a munkád során érintkezel-e ilyen szerekkel, és tedd meg a szükséges óvintézkedéseket! Nem éri meg kockáztatni.

8. Oltasd be magadat a rákot okozó vírusok ellen! A HPV (humán papillomavírus) és a Hepatitis B ellen például már elérhető védőoltás, érdemes élni a lehetőséggel.

9. Végezz rendszeresen önvizsgálatot! Havi egyszer nézd át anyajegyeidet, melleidet/heréidet. Ha elváltozást észlelsz, irány az orvos!

10. Kapcsolj ki! A hatékony stresszlevezetés és a megfelelő mennyiségű és minőségi pihenés egyaránt nagyon fontos az egészséged megőrzése, és ezzel együtt a rák megelőzése érdekében. A tartós stressz ugyanis hosszú távon módszeresen pusztítja a szervezetedet.

+1 életmentő tipp

A fentieken túl az is elengedhetetlen, hogy rendszeresen eljárj a szűrésekre, amelyeken egyébként térítésmentesen is részt vehetsz az állami egészségügyben. Ahogy már korábbi cikkünkben is említettük, nem lehet elégszer hangsúlyozni a szűrővizsgálatok fontosságát a komoly betegségek megelőzésének és korai felfedezésének kapcsán.

Ha tehát megfogadtad, hogy idén jobban odafigyelsz egészséged megőrzésére, akkor érdemes ezekkel a szűrővizsgálatokkal kezdened. Egy esetlegesen kialakult, de még korai stádiumban diagnosztizált és időben kezelni kezdett rák esetén még jó esélyeid vannak a teljes gyógyulásra.

