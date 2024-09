5+1 tipp a szívünk egészségéért

Egyes szokások elsajátításával viszonylag egyszerűen, ám nagyon is sokat tehetünk az egészségünk megőrzéséért.

„A kardiovaszkuláris megbetegedések a népbetegségek közül is a leggyakoribbnak számítanak, és ezek a vezető halálokok nemcsak Magyarországon, de az Európai Unióban és világszerte is” – olvasható a semmelwei.hu-n. Felhívták a figyelmet ugyanakkor arra is, hogy a kardiovaszkuláris betegségek többsége megfelelő életmóddal elkerülhető lenne.

Járjon gyakran orvoshoz!

Fontos, hogy negyvenéves kor felett legalább évente egyszer keresse fel a háziorvosát. Néhány egyszerű szűrővizsgálattal ugyanis könnyen megállapítható, hogy növekedett-e a kardiovaszkuláris betegségek kialakulásának kockázata.

„Mivel az életkor előrehaladtával exponenciálisan nő a különböző szív- és érrendszeri betegségek előfordulásának a kockázata, 40 éves kor felett évente egyszer akkor is keressük fel a háziorvosunkat egy alapszintű szűrővizsgálat elvégzése érdekében, ha teljesen egészségesnek érezzük magunkat! Egy egyszerű vérnyomásmérés és laborvizsgálat – utóbbin belül elsősorban a koleszterin-, triglicerid- és vércukorszint vizsgálata – már jelezheti a kardiovaszkuláris betegség kialakulásának kockázatát”

– hívta fel a figyelmet dr. Merkely Béla, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója, a Semmelweis Egyetem rektora.

Figyeljen a helyes életmódra!

Tudta, hogy minden 10 kilogrammos súlyfelesleg 20 százalékkal növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát? Vagy azt, hogy túlsúly esetén már 5-10 százaléknyi fogyás is csökkenti ezt a rizikót? Az életmódhoz kapcsolódó egyik legfontosabb tényező tehát az optimális testsúly, amelynek eléréséhez a szívbarát étrend és a rendszeres mozgás egyaránt fontos.

Kevesen tudják, pedig tény, hogy a fogágybetegségek is növelik a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A fogínyvérzés ugyanis bejutási lehetőséget biztosít a véráramba a szájüregben található kórokozóknak. Az is kiderült már, hogy a szívbelhártya-gyulladások legnagyobb része a nem megfelelő szájhigiéné miatt alakul ki.

Kerülje el a stresszt!

„A feszültséggel teli életmód, a mindennapos stressz egyértelmű rizikófaktora az infarktus kialakulásának, több mint 50 százalékkal fokozhatja a kockázatot. A külső tényezők hatását nehéz kivédeni, ugyanakkor a harmonikus családi háttér és a jó munkahely védőburkot jelent. A szív egészségének megőrzése tehát a megfelelő pár és pálya kiválasztásánál kezdődik” – mutatott rá dr. Merkely Béla.

Infarktus után vagy szívbetegként is fontos a gyógyszer!

Felmérések szerint az infarktuson átesett betegek fele egy évvel később már nem váltja ki azokat a gyógyszereket, amelyeket egyébként élethosszig szednie kellene. Pedig a ma rendelkezésre álló gyógyszerek helyes alkalmazásával a töredékére szorítható vissza egy újabb kardiovaszkuláris esemény – például infarktus – kockázata.

Legyünk tisztában a genetikai faktorokkal!

„Bár a nem megfelelő életmód miatt kialakuló szívbetegségek jóval gyakoribbak, az örökletes szívbetegségek is körülbelül minden 200. embert érintenek Magyarországon. A szívelégtelenségnek és szívizom-betegségeknek is vannak olyan formái, amelyek családi halmozódást mutatnak, de erre az érbetegségnél is vannak példák (pl. Marfan-szindróma). Van családi hajlam a szélsőségesen magas koleszterinszinttel kapcsolatban is: a familiáris hiperkoleszterinémia (FH) egy genetikus, örökletes rendellenesség, amely akár már fiatal korban infarktushoz vezethet” – olvasható a közleményben.

Kezdjen el genetikai háttérre gyanakodni, ha a családban már többen is infarktust kaptak fiatal korukban! Ilyen esetben érdemes mielőbb kardiológushoz fordulni, és speciális szűréseket végeztetni. Amennyiben igazolódik a genetikai háttér, akkor pedig kiemelten fontos az életmódbeli tanácsok betartása, valamint a rendszeres orvosi kontroll.

Ismerje fel, ha nagy a baj!

Infarktus esetén tényleg minden perc számít, ezért nagyon fontos, hogy felismerje az árulkodó tüneteket. Egyértelmű jel, ha erős, szegycsont mögötti fájdalom jelentkezik, amely a hátba és a bal karba is sugározhat, és nem múlik el néhány percen belül. Ehhez gyakran társul fokozott verítékezés és nehézlégzés is.

