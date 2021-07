Számos testi és szellemi korlátozottakkal foglalkozó intézményről tudunk Kárpátalján. E tekintetben kiemelkedő szerepet tölt be a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat. Céljuk a fogyatékkal élő gyermekek segítése és életminőségük javítása.

A kezdetek

Prófusz József kezdeményezte a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat megalapítását 1995-ben. Ő lett a helyi szervezet első elnöke. Önkéntes csoportok bevonásával kezdték meg a munkát. A szervezet azóta is szoros kapcsolatot ápol Magyarországgal.

A Pető Intézet 2004-ben felkereste a szeretetszolgálatot, hogy felmérjék a kárpátaljai mozgássérültek létszámát, valamint azt, hogy lenne-e igény a foglalkozásokra. A felmérések során kiderült, hogy a ’80-as és ’90-es évek után nagyon megugrott a veleszületett mozgássérült illetve mentálisan sérült gyerekek száma. Ennek fényében kezdték meg a foglalkozásokat. A csoport tagjai, akik napjainkban a gyermekekkel foglalkoznak különböző képesítést kaptak, ezáltal el tudják végezni a programjaikhoz kapcsolódó fejlesztéseket. Ilyenek a gyógy-masszázs, a neurofeedback terápia, a mozgás- és beszédfejlesztés, valamint a konduktív fejlesztés lebonyolításának elősegítése.

A Máltai Szeretetszolgálat beregszászi elnöke Makuk János. Elnökségi tag még Bundás Péter, aki a segédeszközkölcsönzésben is aktívan tevékenykedik (mankók, tolószékek, járókeretek, ágytálak). Éves gyűjtéseikkel, akcióikkal segítségükre van még a katolikus illetve református egyház. A Máltai Szeretetszolgálatnál szinte mindenki önkéntesként végzi feladatát.

Események és táborok

A Máltai Szeretetszolgálat és a lovagrend is szervez nyári ifjúsági táborokat külföldön 16-40 éves mozgássérültek számára. Ezeken a táborokon Beregszász általában 9 fővel képviselteti magát: 4 sérült, 4 kísérő és egy sofőr arányban. Ha olyan egészségkárosodott emberekről van szó, akik el tudják látni magukat, a kísérők száma csökken. 2000-ben és 2010-ben is Beregszász adott otthont ennek a rendezvénynek. Zömében a Kárpát-medencéből jelentkeznek ezekre az eseményekre.

A táborokon kívül vannak koedukált összejövetelek sérült és egészséges gyermekeknek, hogy a teljes értékű életet élő fiatalok is megértsék, segítsék sérült társaikat.

A Pető-módszeres foglalkozások és a vírushelyzet

A koronavírus-járvány miatt a foglalkozások egy része online formában történik, de alapesetben részt vesznek a magyarországi konduktorok is. A foglalkozás 1 , 5-2 órát vesznek igénybe. A gyakorlatokat a gyerekek saját tempójukban végzik. Ha kell, többször is elismétli a konduktor a feladatot, ösztönzik őket. Különféle gyakorlatokat végeznek, a testi fogyatékkal élőknek, azon belül a nehezen járóknak például: lábemelés, talpra tevés, karikákkal történő karnyújtás, csípőemelés a feladatuk. Gyakorlatokat ülve, fekve és állva is végeznek, jól megmozgatnak minden egyes végtagot. A szellemi fogyatékkal élőknek eltérő feladatokkal készülnek, úgymint a beszédtanulás, különböző logikai feladatok.

Orosz Veronika

Kárpátalja.ma

.