A gyorséttermi ételek hatása a májunkra

Kinek ne esne jól olykor egy szaftos hamburger vagy egy ropogós sült krumpli? Ha alkalmanként gyorséttermi ételeket is beillesztünk az étrendünkbe, az nem befolyásolja döntően általános egészségügyi állapotunkat. Ám ha rendszeresen fogyasztjuk ezeket, az elhízáson kívül egyéb egészségügyi problémákkal is számolnunk kell.

Nem újdonság, hogy a zsíros ételek megterhelik a gyomrot, sőt az egész emésztőrendszert, beleértve a méregtelenítésben és a zsírok lebontásában kulcsszerepet játszó májat is. Egy, a Clinical Gastroenterology and Hepatology nevű orvosi folyóiratban megjelent új tanulmány szerint a kalóriadús – ám üres szénhidrátokban, telített és transzzsírokban gazdag – fogásokat kínáló gyorséttermekben való táplálkozás összefüggésbe hozható bizonyos májbetegségek kialakulásával. Ilyen a nem alkoholos eredetű zsírmáj, ami – ahogy a neve is utal rá – nem a rendszeres és nagy mennyiségű alkoholfogyasztásnak köszönhetően jön létre, ugyanakkor potenciálisan életveszélyes állapot – hívta fel a figyelmet témával foglalkozó írásában a Healthline.

Mit kell tudni a nem alkoholos zsírmájról?

Az egészséges májban egyáltalán nincs, vagy csak nagyon kevés, mindössze pár százalék zsír található. Zsírmáj akkor alakul ki, amikor a zsír felhalmozódik ebben a létfontosságú szervben. Ahogy arról korábban írtunk, a kezdeti stádiumban (szteatózis) ez még nem okoz komoly és érzékelhető problémát, később azonban, amikor már gyulladás lép fel, majd a folyamatos gyulladás miatt hegszövetek jelennek meg a máj körül és a környező erekben, megnő a májzsugor (cirrózis) kialakulásának esélye. Ez pedig májelégtelenség vagy májdaganat kialakulásához vezethet.

A gyorséttermi ételek, például az olajban sült krumpli, a hamburger-húspogácsa és az egyéb húskészítmények legnagyobb veszélyét sokan abban látják, hogy a kalóriadús, ámde szükséges tápanyagokban szegény fogások rendszeres fogyasztása elhízáshoz, ezzel együtt szív- és érrendszeri problémák kialakulásához vezethet. Azt viszont már kevesebben tudják, hogy ezek az ételek a májunkat is megterhelik.

Mindennapi mumusaink: a gyorséttermi ételek

A Keck Medicine of USC már említett tanulmányába 4 ezer olyan, elhízott vagy cukorbeteg embert vontak be, akik a napi kalóriabevitelük legalább 20 százalékát gyorséttermi ételekkel fedezik. A kutatók azt találták, hogy ezen emberek májában jelentősen megemelkedett a zsír szintje, ellentétben azokkal, akik kevesebb gyorséttermi ételt – beleértve a pizzát – esznek, vagy egyáltalán nem fogyasztanak azt.

Még a zsír mérsékelt növekedése is vezethet nem alkoholos zsírmájhoz – idézte a Healthline Ani Kardashiant, a Keck Medicine hepatológusát, aki egyben a tanulmány vezető szerzője is. Az eredményekből egyértelműen kiderült, hogy napi egy gyorséttermi étkezés is árthat a májnak. (Becslések szerint a nem alkoholos zsírmáj az Egyesült Államokban élők akár 25 százalékát is érintheti, ami elrettentő arány.)

Mit tehetünk májunk egészségéért?

Annak érdekében, hogy csökkenthessük a nem alkoholos zsírmáj kialakulásának kockázatát, váltsunk egészséges, tápanyagokban, vitaminokban és ásványi anyagokban, valamint telítetlen zsírsavakban gazdag étrendre. Emellett igyekezzünk elérni és megtartani a számunkra optimális testsúlyt, és ne vigyük túlzásba az alkoholfogyasztást. És persze ne feledkezzünk meg a rendszeres testmozgásról sem – javasolják a szakemberek.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép: Pixabay