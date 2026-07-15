A naplemente 2 meglepő hatása

A lenyugvó nap látványa nemcsak gyönyörködtet, de a kutatók szerint különleges testi és lelki folyamatokat is elindít, amelyek csökkenthetik a stresszt.

Egy mozgalmas nap végén néhány perc a lenyugvó nap fényében nem csupán kellemes kikapcsolódás. A tudomány szerint a naplemente látványa olyan folyamatokat indíthat el az agyban, amelyek csökkentik a stresszt, támogatják a lelki egyensúlyt, a pihentetőbb alvást, sőt akár a kreativitást is – írja a BBC.

Naplemente: képes elűzni a stresszt

A kutatók szerint a lenyűgöző természeti élmények, például egy látványos naplemente, képesek elterelni a figyelmet a szorongató gondolatokról, és visszahozni a jelen pillanatba.

A csodálat egyik különleges hatása az az érzés, hogy a saját problémáink eltörpülnek a nagyobb összkép mellett

– avat be Michelle Shiota, az Arizona Állami Egyetem szociálpszichológusa. Ez a szemléletváltás a mentális egészségre is kedvezően hathat: egyes kutatások szerint a rendszeres pozitív élmények csökkenthetik a stresszt, és még segítőkészebbé, együttérzőbbé is tehetnek.

Így segíthet még a lenyugvó nap fénye

Segít rendszerezni a gondolatokat : A csodálatot kiváltó élmények javíthatják az információk megőrzését is. A kutatók szerint ennek oka az lehet, hogy ilyenkor a figyelmünk erősebben összpontosul arra, amit látunk. A természetben átélt ilyen pillanatok ráadásul különösen erős hatásúak lehetnek, hiszen a nagy kiterjedésű, ritka és látványos jelenségek – például a színes égbolt – erőteljes érzelmi reakciót váltanak ki.

: A csodálatot kiváltó élmények javíthatják az információk megőrzését is. A kutatók szerint ennek oka az lehet, hogy ilyenkor a figyelmünk erősebben összpontosul arra, amit látunk. A természetben átélt ilyen pillanatok ráadásul különösen erős hatásúak lehetnek, hiszen a nagy kiterjedésű, ritka és látványos jelenségek – például a színes égbolt – erőteljes érzelmi reakciót váltanak ki. Javíthatja az alvást is: A természetes fény változása fontos szerepet játszik a szervezet belső órájának, az úgynevezett cirkadián ritmusnak a szabályozásában. A naplemente halványabb, melegebb fénye jelzi a szervezetnek, hogy közeledik a pihenés ideje. Ez segíti a melatonin nevű alváshormon termelődését, miközben csökkentheti a stresszhormon, a kortizol szintjét. Ezzel szemben az esti mesterséges fények – különösen a képernyők kék fénye – megzavarhatják ezt a természetes folyamatot. Korábbi cikkünkben 12 tippet osztottunk meg, amelyek segíthetnek az alvást pihentetőbbé tenni.

Forrás: hazipatika.com

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