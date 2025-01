A pajzsmirigy-alulműködés (hipotireózis) eleinte nem okoz jellegzetes, egyértelműen baljós tüneteket, bizonyos panaszokra azonban már nem árt felfigyelni.

Pajzsmirigy-alulműködésről – vagy hipotireózisról – akkor beszélhetünk, ha a pajzsmirigyhormonokból – a tiroxinból (T4) és a trijód-tironinból (T3) – nem termelődik elegendő mennyiség. Mivel a pajzsmirigyhormonok minden szervrendszer működését befolyásolják, a betegség igen változatos tünetek formájában ad hírt magáról.

A pajzsmirigy-alulműködés tünetei

Az esetek többségében a pajzsmirigy-alulműködés lappangva kezdődik. Ez azt jelenti, hogy eleinte nem jellegzetesek a tünetek, csak általános panaszok jelentkeznek, mint például a rossz közérzet és a fáradékonyság. A többi szimptóma fokozatosan, egyénenként változó sorrendben lép fel.

A tünetek függnek a betegség súlyosságától.

Ezek lehetnek: étvágytalanság, szem körüli ödéma, érzészavar, rossz közérzet, fáradtság, száraz bőr, kopaszodás, székrekedés, rekedtség, lassú pulzus, ritkuló szőrzet, izomgyengeség, libidócsökkenés, hízás, halláscsökkenés, táplálási nehézség, hideg végtagok, duzzanat testszerte, fázás, szellemi működés hanyatlása, memóriaromlás, magas koleszterinszint, sárgaság csecsemőnél, köldöksérv, kreténizmus, alacsony termet, nagy has, csökkent intellektus.

A pajzsmirigy-hormonok hatása a szervezet anyagcseréjére rendszerint serkentő, így hiányuk csökkent anyagcsere formájában jelentkezhet. Az alulműködés oka leggyakrabban magának a pajzsmirigynek a megbetegedése, bár ritkán egyéb belső elválasztású mirigyek megbetegedéséhez is társulhat. A hypothyreosis ezen kívül bekövetkezhet akkor is, ha túlműködés vagy daganat miatt a pajzsmirigyet eltávolítják, vagy a beteg izotópkezelésen esik át. A pajzsmirigy-alulműködés kezelése a kiváltó októl függetlenül a hormonpótlás.

A pajzsmirigy-alulműködés előfordulása és okai

A pajzsmirigy alulműködése előfordulhat veleszületetten, vagy kialakulhat az élet során. A veleszületett hypothyreosis 4000 újszülöttből egy esetében fordul elő, oka genetikai eltérés. Az ilyen csecsemőkön születéskor általában nem tapasztalható a betegségre utaló tünet, mert az anyai hormontermelés a terhesség alatt a gyermek számára is megfelelő szintet biztosít. A korai felismerés viszont fontos, mert a pajzsmirigy-hormonok lényegesek az idegrendszer fejlődése szempontjából, és maradandó idegrendszeri károsodás alakulhat ki a hormonpótlás késői megkezdése esetén (kreténizmus). Ezért az újszülötteket Magyarországon is szűrik a születés után a sarokból vett vérmintából. (Ilyenkor két másik anyagcsere-betegséget, a fenilketonúriát és a galaktozémiát is szűrik.)

A pajzsmirigy-alulműködés szerzett formájának leggyakoribb oka a pajzsmirigy idült autoimmun gyulladása (Hashimoto-thyreoiditis). Az éves előfordulási ráta nőkben 4/1000, férfiakban 1/1000. A betegség Japánban gyakoribb, ennek oka a genetikai tényezők mellett a magas jódtartalmú étrend is lehet. Az átlagos életkor a diagnóziskor 60 év. Hashimoto thyreoiditis esetén a szervezet a pajzsmirigyet limfociták (egy fehérvérsejt fajta) árasztják el. Ezek a pajzsmirigy egy fehérjéje (a thyreoida peroxidáz – TPO) ellen termelnek ellenanyagot, aminek következtében a pajzsmirigy szövete lassan pusztul. A Hashimoto thyreoiditisek kezdetén felléphet pajzsmirigy-túlműködés, de ez gyakran enyhe, nem ismerik föl, így a betegség csak az alulműködés fázisában okoz jellemző tüneteket.

Az egyéb okok közül a leggyakoribb az orvosi beavatkozás következtében kialakuló pajzsmirigy-alulműködés. Ez kialakulhat műtét vagy izotópkezelés után. Pajzsmirigy-túlműködés esetén, ha műtétre kerül sor, a pajzsmirigy egy részét – kb. 2-3 g pajzsmirigy-szövetet – bennhagyják, ez az esetek többségében elegendő a normális pajzsmirigy-működés fenntartásához. Rosszindulatú daganat esetén rendszerint a teljes pajzsmirigyet eltávolítják, ilyenkor az alulműködés mindig kialakul. A rosszindulatú daganatok radiojód (izotóp) kezelése esetén is cél az összes pajzsmirigyszövet elpusztítása, ilyenkor mindig hypothyreosis a végeredmény. A pajzsmirigy-túlműködés izotópkezelése kisebb dózisokkal történik, de alulműködés ilyenkor is kialakulhat, még évekkel a beavatkozás után is. Egyes gyógyszerek szedése is okozhat pajzsmirigy-elégtelenséget, ilyen az amiodarone és a lítium.

Ritkán az agyalapi mirigy megbetegedése lehet az oka a pajzsmirigy alulműködésének. Ilyenkor a pajzsmirigy hormontermelését serkentő TSH (pajzsmirigy stimuláló hormon) nem termelődik megfelelő mértékben.

A pajzsmirigyalulműködés kezelése

A kezelés élethosszig tartó hormonpótlással történik. A tiroxin tabletta formájában szedhető. Napi adagját személyre szabottan kell beállítani (átlagosan 100-150 mg naponta). A kezdeti adag 60 éves kor alatt, szívbetegség nélkül 50 mg lehet. Idősebbeknél, szívbetegeknél a kezdőadag 25 mg legyen. A kezelés eredményességének ellenőrzése a TSH-szint követésével történik. Ha ez a normál tartományba kerül, az azt jelzi, hogy a hormonpótlás megfelelő. A kezdeti adag módosítása 12,5 – 25 mg-onként történik. A gyógyszer bevétele éhgyomorra, étkezés előtt legalább fél órával történjen, mert a táplálék a hormon felszívódását befolyásolhatja. A napi adagot célszerű reggel egyszerre vagy két részre osztva, reggel és délben bevenni. Az esti gyógyszerbevétel ugyanis egyesekben zavarhatja az éjszakai alvást.

Ha a TSH emelkedett, de a T3 és a T4 normál tartományban van, a kezelést akkor célszerű elkezdeni, ha a TSH magasabb, mint 10 mU/l, vagy ha klinikai tünetek vannak jelen.

Veleszületett pajzsmirigy-alulműködés esetén a T4 adagját a testsúly és az életkor függvényében kell megállapítani. Az első életévben az idegrendszer és a csontozat fejlődése miatt nagyobb adagokra van szükség.

A myxoedema-kóma kezelése intenzív osztályos feladat. A nagydózisú hormonpótlás vénásan vagy gyomorszondán keresztül történik, melegítésre, mellékvesekéreg-hormonok adására is szükség lehet.

A pajzsmirigy-alulműködés gyógyulási esélyei

A pajzsmirigy-alulműködés nem gyógyítható, de megfelelő kezeléssel és ellenőrzéssel a beteg teljesen tünetmentessé tehető, ilyenkor a betegség nem befolyásolja sem az életkilátásokat, sem az életminőséget.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép forrása: Getty Images