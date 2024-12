A szívizomgyulladás a szívizom gyulladásos megbetegedése, amelyet többféle kórokozó is kiválthat. Mutatjuk, milyen tünetek hívhatják fel elsők között a figyelmet!

A szívizomgyulladás (myocarditis) egy vírusok, baktériumok vagy vegyszerek által kiváltott gyulladásos betegség. Lényege, hogy a gyulladásnak következtében a szívizom sejtjei pusztulásnak indulnak, ami zavarokat okoz a szerv működésében. Bár szervezetünk ellensúlyozza ezt a kialakult működési zavart, ezért a betegség a vérkeringés fokozatosan romló károsodásához vezethet.

A betegség bármely korban előfordulhat, kisgyerekeknél különösen veszélyes, mert légzési- és keringési zavarokat is okozhat, újszülötteknél pedig az esetek fele-háromnegyede halálos kimenetelű. Leggyakrabban valamilyen vírus áll a hátterében, többnyire a Coxsackie nevű enterovírus, vagy adenovírusok, de lehet bakteriális eredetű, itt a legtöbb esetben valamilyen Streptococcus áll a háttérben. A betegségre sokszor ártalmatlannak tűnő panaszok hívhatják fel a figyelmet, fontos azonban ezeket is komolyan venni, hiszen a kezelést is megkönnyíti a korai diagnózis.

A szívizomgyulladás korai tünetei

A szívizomgyulladás első tünetei változatosak lehetnek, attól függően, hogy milyen mértékben érinti a gyulladás a szívizomzatot. A korai tünetek gyakran hasonlítanak megfázásra vagy influenzára, így nehéz lehet felismerni. Sokaknál kezdetben gyengeséggel, sápadtsággal, fáradtsággal és általános rossz közérzettel jár, ezek ugyanakkor nagyon általános tünetek, amelyek számos más betegségre is utalnak.

Általános tünetek:

Fáradtság, gyengeség;

Láz vagy hidegrázás;

Ízületi és izomfájdalmak;

Fejfájás;

Mellkasi fájdalom, amely nyugalomban is jelentkezhet;

Szapora vagy rendszertelen szívverés (palpitáció);

Nehézlégzés, főként terhelésre vagy fekvő helyzetben;

Keringési tünetek:

Duzzanat a lábakban, bokákban (ödéma);

Fokozott fáradékonyság még kisebb fizikai terhelés esetén is;

Ájulás vagy szédülés;

Gyermekeknél a tünetek gyakran nem specifikusak, például:

Hasi fájdalom;

Étvágytalanság;

Légszomj;

Nyugtalanság vagy levertség.

Forrás: hazipatika.com