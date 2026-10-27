A tetanusz ellen csak a védőoltás nyújt védelmet

A tetanusz olyan súlyos fertőző betegség, amely ellen a közösségi immunitás nem nyújt védelmet, mivel a kórokozó nem emberről emberre terjed. Ukrajnában 2026 első kilenc hónapjában öt megbetegedést regisztráltak. Az egészségügyi szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a fertőzés elleni védelem érdekében fontos az oltások időben történő beadása és a tízévenkénti emlékeztető oltás.

Miért veszélyes a tetanusz?

A tetanusz az idegrendszert támadja meg, és súlyos izomgörcsöket, görcsrohamokat, nyelési nehézségeket, valamint légzési zavarokat okozhat. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint megfelelő orvosi kezelés nélkül a betegség halálozási aránya megközelítheti a 100 százalékot. Intenzív kezelés mellett is 10–20 százalékos halálozással járhat.

A betegségen való átesés nem biztosít tartós védettséget, ezért a fertőzésen korábban átesetteknek is szükségük van védőoltásra. Az oltással szerzett immunitás idővel gyengül, így a felnőtteknek tízévente ajánlott emlékeztető oltást kapniuk.

Hogyan lehet elkapni a tetanuszt?

A betegséget a Clostridium tetani nevű baktérium által termelt méreganyag okozza. A kórokozó spórái megtalálhatók a talajban, az állatok és az emberek bélrendszerében, valamint a székletben. Szennyezett tárgyak, fadarabok és különböző sérülések is szerepet játszhatnak a fertőzés kialakulásában.

A baktérium spórái sebeken, vágásokon, harapásokon, horzsolásokon és égési sérüléseken keresztül juthatnak a szervezetbe. A fertőzéshez nem szükséges súlyos sérülés: kisebb seb esetén is fennállhat a veszély.

Mivel a tetanusz nem terjed emberről emberre, a lakosság magas átoltottsága nem akadályozza meg a kórokozó környezetből történő bejutását. Ezért mindenki saját oltási státuszának rendezésével gondoskodhat a megfelelő védelemről.

Öt esetet regisztráltak Ukrajnában 2026-ban

Az ukrán egészségügyi adatok szerint 2026 első kilenc hónapjában öt tetanuszos megbetegedést jelentettek az országban. A tavalyi évben összesen tíz esetet regisztráltak, amelyek közül három halálos kimenetelű volt.

A háborús körülmények, a sérülések és a szennyezett környezettel való érintkezés miatt különösen fontos odafigyelni a megelőzésre. A szakemberek azt javasolják, hogy mindenki ellenőrizze, mikor kapta meg az utolsó tetanusz elleni oltását.

Mikor kell beadatni a védőoltást?

Ukrajnában a tetanusz elleni oltás szerepel a nemzeti oltási naptárban, és a gyermekek, valamint a felnőttek számára is térítésmentesen elérhető.

A gyermekek az alapimmunizálás során 2, 4 és 6 hónapos korban, majd 18 hónaposan kapnak oltást. Ezt követően 6 és 16 éves korban esedékes az emlékeztető oltás.

A felnőtteknek tízévente szükséges megújítaniuk a védettségüket.

Aki nem biztos abban, hogy mikor kapta meg az utolsó oltását, forduljon háziorvosához. Az orvos ellenőrzi az oltási előzményeket, és szükség esetén javaslatot tesz a tetanusz elleni védőoltás beadására.

A tetanusz súlyos, akár halálos betegség, de védőoltással megelőzhető. Az oltási státusz rendszeres ellenőrzése és az emlékeztető oltások időben történő beadása kulcsfontosságú a védelem fenntartásához.

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