A vitaminhiány jelei az arcon

A B12-vitamin-hiányt a legtöbben a fáradtsággal és a kimerültséggel azonosítják, pedig a szervezet már jóval korábban is figyelmeztető jeleket küldhet.

A B12-vitamin létfontosságú szerepet játszik a szervezet működésében: szükség van rá a vörösvérsejtek képződéséhez, az idegrendszer egészségének megőrzéséhez és a DNS-termeléshez is.

Ha a szervezet B12-vitamin-szintje tartósan alacsony, számos figyelmeztető tünet jelentkezhet – ezek közül néhány pedig az arcon, a szájban vagy a szem környékén válhat láthatóvá.

Sápadtabb bőr és halvány alsó szemhéj

A B12-vitamin hiánya vérszegénységhez vezethet, ami azt jelenti, hogy a szervezet nem tud elegendő egészséges vörösvérsejtet előállítani. Ennek következtében kevesebb oxigén jut el a szövetekhez, amitől a bőr a megszokottnál sápadtabbnak tűnhet. Nemcsak az arcbőr árulkodhat azonban a problémáról. Az orvosok gyakran megvizsgálják az alsó szemhéj belső felszínét is: ha az szokatlanul halvány, az vérszegénységre, esetenként pedig B12-vitamin-hiányra utalhat. Önmagában természetesen ez még nem bizonyít semmit, de fáradékonysággal, gyengeséggel vagy egyéb panaszokkal együtt fontos jel lehet.

Kirepedező szájzugok

A száj sarkában megjelenő fájdalmas repedések nemcsak kellemetlenek, hanem olykor tápanyaghiányra is felhívhatják a figyelmet. A B12-vitamin-hiány egyik lehetséges tünete az úgynevezett anguláris cheilitis, amely vörösséget, érzékenységet és berepedéseket okozhat a szájzugban. A panasz sokszor evés, beszéd vagy mosolygás közben válik igazán zavaróvá. Fontos tudni, hogy a kirepedezett szájzug mögött más okok – például vashiány, gombás fertőzés vagy egyéb vitaminhiány – is állhatnak, ezért a kivizsgálás ilyenkor különösen fontos.

Vörös, sima vagy duzzadt nyelv

A nyelv állapota sokat elárulhat az egészségről. B12-vitamin-hiány esetén egyeseknél nyelvgyulladás alakul ki, amelynek következtében a nyelv vörösebbé, duzzadtabbá és szokatlanul simává válhat. Ennek oka, hogy a nyelv felszínén található apró szemölcsszerű képződmények – az úgynevezett papillák – részben eltűnhetnek, így a nyelv fényesebbnek és simábbnak látszik.

A nyelvelváltozásokhoz gyakran társulhat:

égő vagy csípő érzés,

fokozott érzékenység a fűszeres ételekre,

nyelési fájdalom,

valamint az ízérzékelés megváltozása.

Visszatérő szájfekélyek és vörös foltok

A szájüregben rendszeresen megjelenő afták vagy élénkvörös foltok szintén összefügghetnek a B12-vitamin hiányával. Ezek a nyelven, az ínyen, a száj belső felszínén vagy akár az ajkakon is kialakulhatnak. Az alkalmi szájfekélyek általában ártalmatlanok, ám ha gyakran visszatérnek vagy nehezen gyógyulnak, érdemes orvoshoz fordulni, hogy kiderüljön a háttérben álló ok – hívja fel a figyelmet a VerywellHealth.com.

Látásproblémák

Bár ritkán fordul elő, a súlyos B12-vitamin-hiány a látóideget is károsíthatja. Ez az ideg felelős azért, hogy a szemekből érkező információk eljussanak az agyba.

Ennek következményeként a következő tünetek jelentkezhetnek:

homályos látás,

csökkent látásélesség,

színlátási zavarok,

vakfoltok,

ritkább esetekben kettős látás.

A szakemberek szerint mindez azért történhet, mert a B12-vitamin fontos szerepet játszik az idegek védőburkának fenntartásában. Hosszabb ideig fennálló hiány esetén idegkárosodás alakulhat ki. A látásban bekövetkező bármilyen változást ezért komolyan kell venni, és mielőbb ki kell vizsgáltatni.

B12-vitamin-hiány bárkinél előfordulhat, bizonyos csoportok azonban különösen veszélyeztetettek. Ide tartoznak:

a B12-kiegészítőt nem szedő vegánok,

a cöliákiában vagy Crohn-betegségben szenvedők,

a gyomor- vagy fogyást segítő műtéten átesettek,

valamint azok, akik hosszú ideig olyan gyógyszereket szednek.

Mikor érdemes orvoshoz fordulni?

Az arcon vagy a szájban jelentkező tünetek önmagukban még nem bizonyítják a B12-vitamin-hiányt. Ha azonban tartósan fennálló sápadtságot, szájzugi repedezést, nyelvelváltozásokat, látásproblémákat, zsibbadást, bizsergést, fokozott fáradtságot vagy gyengeséget tapasztalunk, mindenképpen érdemes kivizsgáltatni magunkat. Egy egyszerű vérvizsgálat gyorsan megmutathatja, hogy valóban alacsony-e a B12-vitamin szintje. A korai felismerés különösen fontos, mert a hosszú ideig kezeletlen hiányállapot bizonyos idegrendszeri károsodásokat akár maradandóvá is tehet.

Forrás: hazipatika.com

Nyitókép forrása: bernardbodo / Envato

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