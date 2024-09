A WHO jóváhagyta az első majomhimlő elleni vakcinát

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jóváhagyta a Bavarian Nordic által gyártott majomhimlő elleni oltóanyagot – közölte az UNIAN hírügynökség.

Ez az első vakcina, amelyet engedélyeztek a járvány elleni küzdelemben, amely idén legalább 643 ember halálát okozta Afrikában.

Az oltóanyagot 18 éven felüliek számára engedélyezték kétadagos vakcinaként. A WHO felhívta a figyelmet, hogy csecsemőknél és gyerekeknél, valamint várandós nőknél és legyengült immunrendszerrel rendelkező emberek esetében is alkalmazható, amennyiben az előnyök meghaladják a lehetséges kockázatokat. Az egyadagos alkalmazást is ajánlják, de hangsúlyozzák a biztonságosság és a hatékonyság ellenőrzésének szükségességét – írja a Politico.

A Bavarian Nordic közölte, hogy a korábban bejelentett 13 millió adagon felül, a következő 12–18 hónapban további 50 millió adag vakcinát tud szállítani a hatósági engedélyektől és a kereslettől függően.

A majomhimlő egy vírusos fertőzés, amely gennyes elváltozásokat okoz a testen. Influenzaszerű tünetei vannak, általában enyhe lefolyású, de egyes esetekben halálos is lehet. A betegség szoros fizikai érintkezés útján terjed, arra viszont nincs bizonyíték, hogy a vírus a levegőben is terjedne.

