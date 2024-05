Akác, bodza, jázmin: illatos gyógynövényeink

A májusi „menyasszonyok” a fehér akác, a bodza és a jázmin nemcsak illatuk, és a belőle készült üdítők-szörpök miatt érdemelnek kiemelt figyelmet, hanem gyógyhatásuk miatt is.

Fehér akác

Leginkább az akácméz jut eszünkbe az akácfáról, pedig májusban nyíló hófehér virága értékes gyógynövény is. Virágját népies nevén kukucskának hívják, és sokan rágcsálják nyersen. Nagy mennyiségű fogyasztása nem ajánlott. Az akácvirág egyik legkényesebb gyógynövény, akkor gyűjtik – megküzdve a méhekkel -, amikor virágai még nem nyíltak ki teljesen, szárításkor többször át kell forgatni, megelőzendő a barnulást.

Akácvirág hatóanyagai

Az akác hatóanyagai a virágban találhatók. Régebben kérgét is használták gyomor- és bélfekély ellen, ma már tudjuk, hogy a kéreg toxikus anyagokat tartalmaz, ezért fogyasztása nem ajánlott. A fehér akácvirág akacin, robinin és egyéb flavonoid glikozidokat, kis mennyiségben illóolajat tartalmaz. Drogja hivatalos a VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben.

Gyógynövényként a május-júniusi virágzásakor gyűjtött fürtvirágzatáról lefosztott, megszárított kis virágait (Robiniae pseudoacaciae flos) használjuk.

Akácvirág gyógyhatásai

Virágából készült forrázata enyhe vérnyomáscsökkentő szerként tartják nyilván, vizes kivonatát 10-15 perces főzéssel kell a levelekből előállítani, hosszabban nem használható a robin nevű hatóanyag miatt, amely befolyásolja a sejtosztódást.

Teája jó köhögéscsillapító, enyhe vízhajtó és hashajtóként is alkalmazzák. Mivel igen aromás, ízjavítónak is keverhetjük más teákba. Az akác virágából készült forrázat ezen kívül kiváló nyálkaoldó, görcsoldó, nyugtató, tonizáló.

Köhögésre napi két csésze fogyasztása ajánlott 1-2 héten keresztül. Ihatjuk önmagában vagy más gyógynövényekkel (hársvirág, kakukkfű , szurokfű, apróbojtorján) együtt. Száraz köhögésnél hurutoldó, hurutos köhögésnél köptető hatása van. A teát mindig frissen kell elkészíteni, a langyosra hűlt forrázatot akácmézzel lehet ízesíteni. Fél óra alatt kortyolgatva fogyasszák el reggel és este.

Fekete bodza

A fekete bodza virága főként flavonoidokat (rutint, izokvercetint, hiperozidot), kevés illóolajat és nyálkát tartalmaz. Drogja hivatalos a VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben.

Bodzavirág hatóanyagai

A bodzát már az ókori orvosok (Hippokrátész és Galenosz) is ismerték. Utóbbi hurutos megfázásra és nyálkahártya irritációra ajánlotta. A magyar népgyógyászatban a kamilla mellett a leggyakrabban használt gyógynövény. A cigányasszonyok minden részét használták gyógyításra: virágát, termését, levelét, kérgét és gyökerét.

Ernyős, kellemes illatú, sárgásfehér színű virágját gyűjtjük egy pici kocsányrésszel együtt május-júniusban, amikor az ernyő szélén a virágok nyílni kezdenek. Száraz, meleg helyen kell szárítani, különben megbarnul és veszít hatóanyagából.

Bodzavirág gyógyhatásai

A virágból készült tea vízhajtó, emésztést elősegítő, köhögéscsillapító hatású. Megfázásra, hörghurutra, izzasztószerként és immunrendszeri serkentőként használják. A bodzafa kérge purgáló, féreghajtó hatású. Erős vízhajtó, heveny vesegyulladásra , általános ödémásodásra ajánlják.

Gyógytea: nátha esetén napi 2-3 csészével ihatunk, amilyen forrón csak lehetséges. Hatékonyságát növeli, ha forró lábfürdőt veszünk és közben forró bodzateát iszunk, majd azonnal ágyba bújunk. Ilyen módon „kiizzadjuk a náthát”, azaz méregtelenítjük szervezetünket, meggyorsítjuk a gyógyulást.

Orrdugulás, köhögés esetén inhalálni is lehet teájával, kiválóan tisztítja a légutakat, oldja a lerakódást, köptető hatása van.

Vizelethajtásra reggel egy csészével kell fogyasztani.

A bodzateának testsúlycsökkentő tulajdonsága is ismert. Ha erre használják, napi 5 csészével kell meginni belőle legalább egy hónapon keresztül, illetve míg a kívánt testsúlyt el nem érik.

Jázmin

A jázmin név a perzsa yasmine szóból származik, amelynek jelentése: illatos virág.

Jázmin hatóanyagai

Galaktanok, oligoszacharidok, 0,2% illóolaj (linalool, jazmon, benzil-acetát, észterek).A jázmin drogja hivatalos a VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben. Afrodiziákum, görcsoldó, illatszeripari alapanyag.

A jázmin 5 méter magasra is megnő, ovális fényes zöld leveleket hajt, virágai fehérek, viaszosak, csillag alakúak. A virágzás május-júniusban zajlik, dekoratív virága és illata miatt dísznövényként tartják, de gyógynövényként is ismert. Belőle készül a jázmintea és az aromaterápiában használatos sokoldalú illóolaj.

A jázminteát Kínában már közel 700 éve készítik és az egyik legnépszerűbb ízesített tea. Leggyakrabban zöld teához keverik az illatos szirmokat. Így ötvöződik az antioxidáns hatású zöld tea számos pozitív egészségügyi hatása a jázmin édeskés aromás illatával és gyógyhatásával.

A jázmin jótékony hatásait elsősorban az idegrendszerben, a vérkeringési rendszerben és a szaporító szervrendszerben fejti ki. Női afrodiziákumként is számon tartják. Célja azonban nem a nemi vágyserkentés (bár több forrás frigiditásra is ajánlja), hanem a női nemi szervek, a méh megtisztítása. Nőgyógyászati bajok esetén görcsoldó, fájdalomcsillapító, szabályos menstruációt elősegítő hatása is van. Hüvelyöblítésre használható a vizes kivonat fehérfolyásban (leukorrhoea) a körömvirággal egyenlő arányban társítva. Felhasználása: irrigálásra 2 evőkanálnyi virágkeverék 1 liter vízzel készült forrázatával az alapkezelés kiegészítésére.

Illóolaja antidepresszáns, oldja a szorongást, megnyugtatja az elmét, enyhén antiszeptikus: (fertőtlenítő, baktérium-, gombaölő és vírusellenes tulajdonságú).

Aki aggódik, hogy kelések , pattanások, sebek után hegek, foltok maradnak a bőrén, használjon jázmin olajat, terhességi striák kezelésére is alkalmas. Virága afrodiziákum: az indiai hagyományokban az esküvői szertatás részeként evvel díszitik fel a menyasszonyt, a hálószobát, és illóolajával permetezik be a hálószoba légterét,segít kezelni a különböző eredetű szexuális problémákat.

Köptető, segíti a váladék kiürülését megfázás esetén és nyugodt alvást biztosít éjszakára. Csökkenti a rekedtség, gégegyulladás tüneteit.

Forrás: hazipatika.com