Áprilistól államilag támogatottá válik az SMA-s gyerekek terápiája Magyarországon

Az SMA-ban szenvedő magyar betegek számára kulcsfontosságú megállapodást kötött a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő – tudatta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere hivatalos Facebook‐oldalán.

A bejegyzés szerint idén áprilistól egyedi méltányosság alapján elérhetővé válik Magyarországon a Zolgensma nevű génterápiás gyógyszer.

A rendkívül drága készítmény alkalmazására korábban szinte kizárólag közösségi adakozással nyílt lehetőség. Az új megállapodás értelmében azonban a gerinc eredetű izomsorvadásban szenvedő magyar állampolgárok hamarabb és könnyebben juthatnak majd hozzá nélkülözhetetlen kezelésükhöz.

Az utóbbi években egyre több SMA‐ban szenvedő gyermek történetét ismerhettük meg. A kárpátaljai Szalcevics Annánál is diagnosztizálták a betegséget. A kislány gyógykezelésére Kárpátalján és Magyarországon is gyűjtést indítottak, hisz Annácska számára is egyetlen lehetőség a Zolgensma készítmény. Az ára 2,1 millió dollár, vagyis 700 millió forint. Az új rendelkezés azonban reményt adhat a kislánynak a teljes gyógyulás felé.

