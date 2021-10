Miért fontos a CTG vizsgálat?

„Első gyermekemmel 15 évvel ezelőtt voltam várandós. Akkor egyszer sem javasoltak CTG vizsgálatot, szülésnél sem használták. Most az orvosom javasolta, de nyelvtudás hiányában nem értem, hogy miért fontos ez a vizsgálat.” – fordult szerkesztőségünkhez egy hölgy olvasónk. Kérdésével Darcsinec Olekszandr szülész-nőgyógyász szakorvost kerestük fel.

– A CTG vizsgálat a harmadik trimeszterben ajánlott. Indokolt esetben, ha az orvos úgy ítéli meg, hogy kisebb vagy nagyobb a baba, túl sok vagy túl kevés a magzatvíz az adott terhességi héthez képest, akkor a 28. héttől is végezhető CTG vizsgálat. Kötelezően a 36. héttől hetente egyszer kell megejteni. A betöltött 40. terhességi hét után pedig 2-3 naponta. Szülés alatt is ezzel regisztrálják a baba szívhangját és a méhösszehúzódások gyakoriságát, intenzitását. A vizsgálat célja, hogy tájékozódjunk arról, hogy a méhlepény megfelelő oxigénnel látja-e el fejlődő magzatunkat. A CTG vizsgálat mindössze 20-60 percet vesz igénybe, ülő helyzetben végzik. A kismama hasára két puha pánttal rögzítenek két érzékelő fejet. Egyik a baba szívműködését, másik meg a méhtevékenységet rögzíti egy úgynevezett CTG papírszalagon. Az így rögzített CTG görbe ad információt az orvosnak a pillanatnyi állapotról. A magzati szívfrekvencia állandóan változik, a normál magzati szívműködés 120-160/perc, ami mozgás és méhösszehúzódások hatására megemelkedik. A megfelelő mozgásszámból tudunk következtetni arra, hogy a kisbaba megfelelő oxigén ellátottsággal rendelkezik-e, jól érzi-e magát még az anyaméhben. Ha ez az érték tartósan megemelkedik (ezt nevezzük tachycardianak), akkor ott felmerülhet akár az anyai magas vérnyomás, a pajzsmirigy problémája, méhen belüli fertőzés, a baba vérszegénysége. Míg ha ez az érték, a magzati szívfrekvencia alacsony (ez a bradycardia), az oxigénhiányra utalhat, ami akár azonnali beavatkozást is igényelhet. Maga a vizsgálat teljesen fájdalommentesen zajlik, sem a magzatra, sem a kismamára nincs káros hatással.

Arra a kérdésre pedig, hogy 15 évvel ezelőtt miért nem alkalmazták ezt a vizsgálati módszert, a válasz nagyon egyszerű: nem volt lehetőség rá, nem voltak ilyen jellegű eszközök használatban.

Bocskor Zita

Kárpátalja.ma