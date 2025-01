Beregisztrálták az első kannabisz alapú gyógyszert Ukrajnában

Hivatalosan is regisztrálták az első kannabisz alapú gyógyszert Ukrajnában – számolt be róla a „Patients of Ukraine” Jótékonysági Alapítvány.

A gyógyszer egy spanyol márka szájon át szedhető cseppje. A tervek szerint 2025-től jelenhet meg az ukrán gyógyszertárakban.

Egy év telt el azóta, hogy Ukrajna elfogadta az orvosi kannabisz legalizálásáról szóló törvényt. Az első gyártó pedig már regisztrálta is ezt a gyógyszerhatóanyagot (API), így hamarosan megjelennek az első gyógyszerek az ukrán piacon – mondta el Olga Sztefanisina képviselő.

A szájon át szedhető kannabiszcseppek mellett hamarosan kemény kapszulákat, fogkrémeket és zseléket is vásárolhatnak majd az ukrán állampolgárok. Ezeket a gyógyszerformákat 2024-ben hagyta jóvá az Egészségügyi Minisztérium. Ezenkívül elfogadták azoknak a betegségeknek is a listáját, amelyek esetén az orvosok orvosi kannabiszkezelést írhatnak elő.

A patikákban a gyógyszert a beteg nevére felírt recept alapján adják majd ki.

A gyógyszerforgalmazáson kívül nagy hangsúlyt fektetnek az ukrán orvosok képzésére is, hogy megtanulják, hogyan kell orvosi kannabisszal kezelni, hogyan használják a gyógyításban – mondta el Hanna Hluscsenko, az Ukrán Orvosi Kannabisz Szövetség nemzetközi kapcsolatainak vezetője.

Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium szerint 6 millió betegnek van szüksége kannabisz alapú orvosi gyógyszerre az országban. A betegek egy része több mint 5 éve küzd azért, hogy ezek a gyógyszerek elérhetők legyenek Ukrajnában.

Ezek a gyógyszerek lehetővé teszik, hogy a betegek megszabaduljanak a fájdalomtól és javuljon az életminőségük – mondta el Dmitro Serembej, a „100% Élet” civil szervezet Koordinációs Tanácsának elnöke.

Kárpátalja.ma