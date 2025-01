Koccintsunk arra, hogy idén nem iszom!

Újévi fogadalmak – ugyan ki ne tett volna már számtalan ígéretet magának ilyenkor? Jövőre lefogyok, de ezt a sütit még megeszem, annyival is kevesebb marad. Ismerős? Nincs ez másképp az alkoholcsökkentési fogadalmakkal sem.

Érdekes, hogy hagyományosan koccintva indulunk neki az évnek. Sőt az is hagyomány, hogy végtelen mennyiségű alkoholt elfogyasztunk szilveszter éjszakáján. No de nem számít, hiszen az új évben minden más lesz. Ezúttal tényleg.

Mire jó és mire nem jó a fogadalom?

A világban elterjedt az úgynevezett „Dry January”, azaz száraz január, ami arra ösztönöz minket, hogy az ünnepi vigadalom után egy kicsit fogjuk vissza magunkat. Magyarországon inkább a „száraz november” jellemző, de nem is az időpont a lényeg, lehet az egyénileg is bármikor. Viszont van ennek bármi értelme?

Minden bizonnyal van, hiszen minden hasznos a testünknek-lelkünknek, ami az egészség jegyében telik. Legyen az a reggeli futás, vagy diéta, jóga… végtelen a sor. Ez különösen azok számára hasznos, akiknek egyébként nincs problémájuk az alkohollal, úgynevezett szociális ivók.

A száraz időszak beiktatása kiváló továbbá arra, hogy felmérjük, milyen viszonyunk van az alkohollal. Ha szinte észre sem vettük, ahogy elrepült a hónap, az egy egészen jó jel. Akik napi szinten alkoholt fogyasztanak, és ezt nem érzik problémásnak, azok számára lehet ez egy ébresztő, ha nem tudnak enélkül eltölteni egy hónapot.

Ébresztő, de nem megoldás!

Az alkoholizmust semmilyen fogadalom nem gyógyítja. Ez hasonló ahhoz, amikor az asszony elcipeli a férjét a paphoz, hogy Bibliára tett kézzel „felfogadjon” 5 évet. Ettől a szerencsétlen nem fog felépülni. Ha nem bírja ki az 5 évet, akkor még ott a bűntudat is (amit általában a hozzátartozók nem restellnek a fejéhez vágni), hogy még a papnak is, a Bibliára tett kézzel is hazudott. A bűntudatnak pedig nincs gyógyító hatása, sőt. Erre inni kell, hogy elfelejtse.

Ha megállja az 5 évet, akkor bizony nem lennék ott abban a pillanatban, amikor az letelik. Sokszor találkoztam már olyan érveléssel, hogy már meggyógyult, nem hat rá az alkohol, mivel már 5 éve nem iszik. Ez sajnos nem így működik. Az alkoholizmus nem múlik el: abban a pillanatban, ahogy elfogy az első pohár, a függő mechanizmus beindul, mintha mi sem történt volna. Sőt, nem ritka, hogy ilyenkor a kimaradt időt is gyorsan be akarja pótolni a függő.

De milyen az az 5 év? Lehet, nem iszik, de ezenkívül változik bármi is? Itt futunk bele abba a problémába, hogy az alkoholizmus egy tünet, egy komplex lelki folyamat következménye, traumák és szorongások eredménye. Számtalan dolog állhat a háttérben, amit az alkohol segít elfedni. Viszont, ha kivesszük az alkoholt, nincs, ami csillapítsa a fájdalmat.

Szeretem azt a hasonlatot, miszerint az alkohol egy fájdalomcsillapító. Úgy képzeljük le, hogy ha állandóan fáj a fejünk, szedünk rá valamit. Igen ám, de egy idő után ez a „gyógyszer” elkezd károsítani minket, így mindenki azt mondja, hagyjuk abba. Rendben, abbahagyjuk. Mi marad? A fejfájás. Ez a gyógyszer egy nem eredményes, ám annál ártalmasabb tüneti kezelés. Viszont a fejfájást kell megszüntetni.

Gyakran láttam hasonló felfogadásokat. A környezet sokszor csak annyit tapasztal, hogy de jó, hogy nem iszik az illető. Ez viszont ennél összetettebb. Úgynevezett ártalomcsökkentésnek jó lehet ez a módszer, ami azt jelenti, hogy ugyan a függőségi probléma nincs megoldva, de az egyértelmű károk csökkennek.

A „holnaptól 5 évig nem iszom”-hoz hasonló mondatok helyett sokkal eredményesebbnek tartom az anonim alkoholisták módszerét: „ma nem iszom”. Nem holnaptól, nem öt évig, hanem CSAK MA nem iszom. Minden nap.

A fogadalmak tehát bizonyos esetben hasznosak is lehetnek, de alkoholizmus esetén elkerülhetetlen a terápia. Ha ilyen problémát tapasztal, haladéktalanul keressen fel egy szakembert vagy egy megfelelő intézményt. Ha ezekre nincs lehetősége, az anonim önsegítő csoportok online, díjmentes, magyar nyelven bárhonnan elérhetőek. Akár az is lehet az újévi fogadalom, hogy szakembert keres, vagy megnézi az önsegítő csoportokat.

Kellemes koccintást és sikeres fogadalmakat kívánok!

Ernyei Bea – addiktológiai konzultáns

