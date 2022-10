Cékla, a vörös vitaminbomba

A cékla elég elfeledett zöldség, a legtöbben csak savanyúságként ismerik, és nem tulajdonítanak neki túl nagy jelentőséget. Azonban a cékla rendkívül egészséges, nagyon jó hatással van a szervezetünkre, és sokféleképpen elkészíthető. Mit érdemes tudni róla?

A céklában nagy mennyiségben találhatóak értékes vitaminok és ásványi anyagok, valamint antioxidánsok, főleg kálium, magnézium, vas, A-, C- és B6-vitamin. Nemcsak a gyökerét, de a zsenge leveleit is meg lehet enni, például salátába keverve.

A cékla nagyszerűen javítja a vérkeringést, többek között az agyunkban is, ez, illetve a benne található vegyületek rendkívül hasznosnak bizonyultak a idegrendszer egészségének megőrzésében. A cékla rendszeres fogyasztásával csökkenthetjük a különböző típusú demenciák, így az Alzheimer-kór rizikóját, és a memóriánkat is élesen tarthatjuk. Vérkeringést javító hatása mellett olyan anyagokat (nitrátokat) is tartalmaz, amelyek a szervezetünkben átalakulva a vérnyomást is csökkentik .

A magas vérnyomás számos súlyos betegséggel áll összefüggésben, például a stroke-kal, szívrohammal is. A céklában lévő fitokemikáliák, illetve antioxidánsok, például a bétacianin igen erős daganatellenes hatásokkal rendelkeznek. Kutatások szerint ez a vegyület jelentős mértékben képes lelassítani a tumorok növekedésének ütemét. A cékla hatásosnak bizonyul a prosztata-, az emlő-, a bélrendszeri, a tüdő- és a hererák elleni küzdelemben.

A cékla nagyon jól javítja az erőnlétet, teljesítményt és a kitartást, ezért érdemes azt fogyasztani komolyabb fizikai igénybevétel előtt. Ez a hatása szintén a benne található nitrátoknak köszönhető, mert azok a szervezetbe jutva átalakulnak, kitágítják a vérereket és fokozzák a véráramlást, így a sejtekhez több oxigén és tápanyag jut el.

A cékla a bőrnek is jót tesz A céklában található tápanyagok, többek között például a kalcium, a mangán, a réz, a magnézium és a vitaminok erősítik a csontokat és a fogakat. Ez nemcsak a magas tápanyagtartalomnak, de azok egyedi kombinációjának is köszönhető, ugyanis így könnyebben szívódnak fel az értékes nyomelemek és ásványi anyagok.

Mivel a céklának magas a vastartalma, az egyik legnagyszerűbb élelmiszer, melyet a vérszegényeknek , illetve az arra hajlamosaknak érdemes enni. A céklában található réz és C-vitamin ráadásul segíti a vas felszívódását is.

A máj működését, a méregtelenítési folyamatokat is támogatja a cékla, valamint csökkenti a zsírmáj kialakulásának rizikóját is. Bizonyos fitokemikáliák, például a methionin nevű pigment, stimulálják, élénkítik a máj sejtjeit, így azok hatékonyabban tudnak küzdeni a felhalmozódott méreganyagok ellen.

Méregtelenítő, gyulladáscsökkentő és vérkeringést fokozó hatásainak köszönhetően a cékla nagyon jó hatással van a bőrünkre is, a segítségével sikeresen küzdhetünk a pattanások , furunkulusok és egyéb bőrproblémák ellen, magas antioxidáns-tartalma pedig az öregedés első jelei ellen véd. A cékla rendszeres fogyasztásával támogathatjuk a bőr folyamatos megújulását, ennek hatására a bőrünk egyenletesebb árnyalatú, ragyogóbb, egységesebb megjelenésű lesz.

Forrás: házipatika.com

