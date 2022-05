A cinkhiány tünetei

A cink nagyon fontos a szervezetünk egészsége szempontjából – minden szervünknek és szövetünknek szüksége van rá. Szerencsére sok étel tartalmazza, de ha például valaki fogyókúrázik, előfordulhat, hogy nem visz be belőle eleget. Erre utalhatnak az alábbi jelek is.

Gyenge immunrendszer

A megfelelő cinkszint nagyon fontos ahhoz, hogy szervezetünk védekezőrendszere megfelelően működjön, és a hormonháztartásunkra is hatással van. Így ha azt tapasztaljuk, hogy egyik betegségből a másikba esünk, vagy nagyon nehezen épülünk fel valamilyen meglévő egészségügyi problémából, azért akár a cinkhiány is felelős lehet.

Hasmenés

A krónikus hasmenés különösen gyerekeknél utalhat cinkhiányra. Ha ilyesmire gyanakszunk, mindenképpen konzultáljunk a gyerekorvosunkkal, mielőtt cinktablettákat kezdenénk adni a gyermekünknek.

Hajhullás

A súlyos cinkhiány a hajszálak elvékonyodásához, illetve nagyon intenzív hajhulláshoz vezethet – de csak akkor gyanakodjunk rá, ha emellett egyéb tüneteink is vannak, hiszen a hajhullás számos egyéb dologgal is összefügghet. Ráadásul azoknál, akiknek hosszú a haja, súlyosabbnak is látszik, mint amilyen valójában.

Csökkent szaglás illetve ízérzékelés

Ha azt kezdjük tapasztalni, hogy nem esik jól az étel, mert semminek sem érezzük a megszokott módon sem az ízét, sem az illatát, vagy éppen másfélének érezzük, mint eddig, az is egy jellemző tünete a cinkhiánynak. De ebben az esetben is az orvos szava kell, hogy legyen a döntő, mivel például bizonyos gyógyszerek mellékhatása is lehet a csökkent ízérzékelés illetve szaglás.

Gyengülő hallás

Több kutatás is talált már összefüggést az alacsony cinkszint illetve a gyenge vagy gyengülő hallás között – a jó hír az, hogy a hallás romlásacinkszedésével visszafordítható. A szakértők szerint ugyanis a cink antioxidáns illetve gyulladásgátló hatása miatt segít csökkenteni az oxidatív stresszt a belső fülben.

Forrás: hazipatika.com