Csipkebogyó: C-vitamin ingyen

A csipkebogyó nagy hagyományokra tekint vissza a tradicionális orvoslásban. Erős antioxidáns hatásának köszönhetően védi egész immunrendszerünket, így érdemes betárazni belőle.

A csipkebogyó a vadrózsa és a japán rózsa gyógyhatású áltermése, népies nevei: csipke, csitkenye, hecsedli.

A csipkebogyó igazi vitaminbomba

Bár a csipkebogyóban igen sok A-, B1-, B2-, P- és K-vitamin található, legfontosabb hatóanyaga mégis a természetes C-vitamin, mely részt vesz az oxidációs folyamatok szabályozásában, erősíti a vérerek falát, szilárdítja a kötőszövetet, fokozza a szervezet védekezőképességét, ellenállását a fertőzésekkel, betegségekkel szemben.

Mindezek mellett a csipkebogyó segíti a csontok erősödését, szilárdságát és a csontképződést. Javítja a vér koleszterinszintjét , szabályozza a vérnyomást, valamint elősegíti az emésztést. Jó hatással van a szív egészségére, illetve az általános egészségi állapotra. Tápértéke akkor a legmagasabb, ha leszedése után azonnal felhasználjuk.

Készítsünk teát a csipkebogyóból!

A csipkebogyót gyógytea , gyümölcsbor, szörp, vagy lekvár készítésére is használhatjuk. A csipkebogyóból hideg eljárással készített italok nagyon sok C-vitamint tartalmaznak, rendszeres fogyasztásukkal nagyban növelni tudjuk a szervezet ellenállóképességét. Alkalmas még saláták, gyümölcssaláták ízesítésére, vagy bólé készítésére is.

A bogyót nem szabad forró vízben áztatni, mert a C-vitamin már 50°C körül megsemmisül. A C-vitamin nagy mennyiségben egyes embereknél hasmenést okozhat, ezért csipkebogyó fogyasztásakor is legyünk óvatosak. Csipkebogyó tea készítéséhez a kocsánynál vágjuk le a termést, majd vágjuk félbe, távolítsuk el a magokat és a szőrös magbelet, és áztassuk meleg, de nem forró vízbe, amíg szép barnás színe nem lesz. A csipkebogyó tea serkenti az epeműködést, ezért jó a májbántalmak ellen és kiváló vizelethajtó is.

Magjából csipkebogyóolajat is készítenek, ami segíti a sebek gyógyulását, de napégés ellen is kiváló gyógyír, akárcsak a nátha miatt érzékennyé vált orrkörnyéknek, vagy az apró ráncok kezelésére. Csökkenti a hajszálerek sérülékenységét, így késlelteti a bőr öregedését is.

A csipkebogyó hosszabb ideig történő tárolására a legegyszerűbb megoldás, ha húsdarálón megőröljük, és az így nyert törmeléket hirtelen megszárítjuk. Ezzel C-vitamin-tartalmát is megőrizhetjük a téli időszakra.

